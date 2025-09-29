La alerta por lluvias en las Terres de l'Ebre y el sur de Tarragona pasa de roja a naranja

Tras la comparecencia de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en la que se avisaba que "no se han registrado daños graves pese a que el episodio de lluvias fue intenso", este lunes al mediodía tanto la AEMET como el Meteocat han rebajado los avisos por intensidad de las lluvias, que ha pasado del color rojo de las últimas horas al color naranja durante el resto del día en las Terres de l'Ebre. También se ha rebajado el aviso de situación de peligro por la acumulación de agua, pasando al nivel amarillo para esta tarde de lunes. Parlon ha explicado que "lo peor ya ha pasado" pero que todavía no se puede "bajar la guardia".

Baja el aviso por intensidad de lluvias

Este mediodía, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualizado el aviso de situación meteorológica de peligro por la intensidad de las lluvias en las Terres de l'Ebre, que era de nivel rojo, en el interior de la demarcación, que era de nivel naranja, y en el litoral norte de Tarragona, que era de color amarillo. El nuevo aviso, por lo menos hasta las 2:00 horas de la madrugada del martes, alerta de un grado de peligro de 2 sobre 6 en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, las más afectadas hasta ahora de toda Catalunya.

Desde el Meteocat indican que se pueden superar los 20 mm en 30 minutos, unos valores muy inferiores a los registrados durante la pasada noche y madrugada en las Terres de l'Ebre. El servicio catalán señala que la precipitación en el extremo sur de Catalunya se puede mantener hasta la tarde y que las lluvias van acompañadas de aparato eléctrico.

El Meteocat ha informado que el episodio de lluvias ha tenido como resultado el día más lluvioso en las estaciones de Amposta y los Alfacs (Montsià), este lunes 29 de septiembre, de los últimos 33 años. En ambos puestos se ha batido el récord de precipitación diaria, y en el caso de Amposta, se han registrado hasta 171 mm en solo dos horas durante la madrugada.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) también han rebajado los avisos por intensidad de lluvia, de los rojos que ha habido en las últimas horas al nivel naranja, concretamente en el litoral sur de la demarcación de Tarragona, que incluye la costa de las Terres de l'Ebre, el Delta de l'Ebre y el litoral del Baix Camp. En el interior del Ebro el aviso ha pasado de naranja a amarillo, y en el resto de Catalunya, incluyendo el norte de Tarragona y Ponent, se ha desactivado el aviso por lluvias fuertes y persistentes por completo.

La acumulación de agua, también a la baja

El Meteocat también ha actualizado el aviso por acumulación de lluvias en el sur de Catalunya, con una rebaja general de las alertas. Hasta las 12 horas de este lunes, el aviso era de color naranja en el Montsià y el Baix Ebre, y de color amarillo en la Terra Alta. A partir del mediodía, toda Catalunya está de color verde, es decir, sin aviso por acumulación. El umbral que se puede superar es el de 200 mm en 24 horas, con un grado de peligro máximo de 4 sobre 6.