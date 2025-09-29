Meteorología
Unos 25.000 alumnos de las Terres de l'Ebre se han visto afectados por la suspensión de clases por la lluvia
Hay un centenar de centros escolares afectados en el sur de Catalunya
Alerta por lluvias en Catalunya y Valencia, hoy en directo | Última hora del las tormentas en Tarragona, Aldaia y los avisos del Meteocat y la AEMET
La alerta por lluvias en las Terres de l'Ebre y el sur de Tarragona pasa de roja a naranja
Unos 25.000 alumnos de un centenar de centros escolares de las comarcas del Baix Ebre y el Montsià, en el sur de Tarragona, se han visto afectados por la suspensión este lunes de las clases debido al episodio de lluvias torrenciales que ha azotado la zona.
El Departamento de Educación de la Generalitat, en coordinación con Protección Civil, ha acordado a primera hora de este lunes la suspensión de todas las clases en estas dos comarcas tarraconenses, aunque se prevé que mañana se reabran las aulas, así como todo el transporte escolar.
En rueda de prensa, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha informado de que la suspensión de las clases ha afectado a 25.000 alumnos de 100 centros escolares de las dos comarcas. Protecció Civil mantiene activada la alerta del plan Inuncat de emergencias por inundaciones, ya que las Terres de l'Ebre se encuentran aún en aviso naranja.
No obstante, el Govern ha asegurado que "lo peor" de estas lluvias torrenciales "ya ha pasado", aunque pide a la ciudadanía mantener la prudencia y "no bajar la guardia".
El Govern recomienda, en este sentido, no acercase a ríos, rieras y barrancos, donde pueden producirse acumulaciones de agua, y evitar los desplazamientos por carretera y las actividades al aire libre.
