Protecció Civil realizará el 30 de septiembre una prueba del sistema ES-Alert en Tarragona, el Ebro y el Penedès

El martes 30 de septiembre a las 10 horas de la mañana todos los teléfonos móviles inteligentes que se encuentren a las veguerías del Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y el Penedès recibirán un mensaje de prueba del sistema de alertas de Protección Civil, ES-Alert.

Los aparatos que estén en estas zonas, aunque los lleven personas que están de por carretera o ferrocarril, recibirán el siguiente mensaje de texto: "PRUEBA DE ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUnyA. En una emergencia real recibirías instrucciones para protegerte", seguido de un enlace a una encuesta de valoración. El mensaje se enviará en catalán, castellano e inglés y estará acompañado de un sonido estridente diferente al resto de sonidos del teléfono.

En el caso de la veguería del Penedès, el mensaje se enviará en la población de las comarcas del Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf y parte de Anoia. Las personas que no lo quieran recibir tendrán que apagar el teléfono o ponerlo en modo avión. Desde Protecció Civil se ha puesto énfasis en el hecho que no hay que llamar al 112, puesto que se trata de una prueba.

El sistema de envíos masivos a teléfonos móviles permite una difusión masiva en un espacio muy corto de tiempo. Se usará solo en los casos de emergencia grave en los que la autoridad de Protecció Civil determine que hay que dar instrucciones a la población sobre acciones que tiene que llevar a cabo, como puede ser el confinamiento ante un accidente químico o unas inundaciones, o bien acciones que tiene que evitar hacer.