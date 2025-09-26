Finaliza la segunda fase de las obras del Parc del Port de Tarragona con la reordenación del tráfico rodado

La Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) finaliza la segunda fase de la construcción del Parc del Port con la reordenación definitiva de la movilidad rodada alrededor de sus sedes. A partir del lunes 29 de septiembre se hará efectiva la nueva circulación para vehículos en el entorno de la APT, que quedará centralizada en el vial de Mar.

El acabado de la segunda fase se enlaza con el inicio de la tercera fase, que supondrá la creación del propio parque. Esto supondrá el cierre definitivo del vial del Reloj a los vehículos, que a partir del día 29 no podrán circular ni aparcar. La tercera y última fase del Parc del Port convertirá el espacio alrededor de los dos edificios del APT en una zona verde con vegetación mediterránea, que se convertirá en un nuevo pulmón verde para la ciudad, cerca del mar.

Los trabajos del Parc del Port logran un hito importante, con la finalización de la segunda fase. La intervención de esta segunda fase se ha centrado en el vial de Mar, que transcurre entre las sedes de la Autoridad Portuaria y el Puerto Deportivo. Los trabajos realizados lo han convertido, de manera permanente, en un vial de doble sentido para la circulación de vehículos rodados.

Tráfico pacificado

El acceso al vial de Mar se llevará a cabo mediante una nueva intersección de entrada y salida en forma de T con al vial de circunvalación de la costa. Así pues, las antiguas rotondas se han suprimido para ganar superficie para la creación de la zona verde y reducir la presencia de vehículos en la zona.

Con el objetivo de pacificar el tráfico y dar preferencia a los peatones y ciclistas, el vial ahora es de plataforma única. La acera de peatones se encuentra en la parte más próxima al mar, cosa que facilita el acceso en la zona comercial del Puerto Deportivo y a las instalaciones del Real Club Náutico de Tarragona. Se ha colocado un pavimento con relevo en el límite entre la acera y el vial para vehículos para marcar la transición.

En la parte central del vial de Mar, se encuentran los dos viales para vehículos a motor. Estos viales permitirán el acceso a las instalaciones de la Autoridad Portuaria y al dique de Levante a los vehículos autorizados.

En la parte más interior del vial hay el carril bici, que ahora se enlaza con el carril bici del Km0. Hasta ahora, el carril bici en el tramo del vial de Mar transcurría a continuación de la acera y esto obligaba a los ciclistas a cruzar el vial para poderse incorporar al carril bici del Km0. Con la reordenación de la movilidad, se da continuidad a todo el carril bici de la fachada marítima de la ciudad, sin necesidad de hacer cruzamientos.

Inicio de la tercera fase

El 29 de septiembre también se dará inicio a los trabajos de la tercera fase del Parc del Port. Estos consistirán en la transformación del entorno de las sedes de la APT en una gran zona verde pensada para el goce de las personas. Los trabajos cerrarán definitivamente el paso de los vehículos rodados por el vial del Reloj y por la plaza del ante la APT. Así mismo, esta fase comportará la supresión definitiva de todas las plazas de aparcamiento existentes tanto al vial como delante de las sedes de la APT para poder crear una gran plaza.

Otro de los cambios urbanísticos destacados que se llevará a cabo en esta tercera fase es la apertura de una gran escalinata al muro del dique de Levante, que permitirá conectar el Parc del Port y la nueva plaza de la APT con la Escala Real y el Moll de Costa.