Detenido un conductor en Tarragona por circular temerariamente y bajo los efectos de las drogas

El detenido, un hombre de 27 años, está acusado de un delito contra la seguridad del tráfico y por hacerlo bajo el efecto de las drogas

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

ACN

ACN

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este pasado jueves a un hombre de 27 años como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico por circular de manera temeraria y hacerlo bajo el efecto de las drogas.

Los hechos tuvieron lugar hacia las tres y cuarto de la tarde a la AP-7 a la altura de Tarragona cuando varios usuarios de la vía alertaron de un vehículo con matrícula alemana que circulaba en sentido sur haciendo zigzags y adelantos a gran velocidad.

Una patrulla de los Mossos d'Esquadra lo intentó parar en varias ocasiones pero el conductor no obedeció a los agentes y huyó hasta que accedió al casco urbano de l'Ampolla (Baix Ebre), donde efectivos policiales le bloquearon el paso. El hombre dio positivo en THC y quedó detenido.

Está previsto que el arrestado pase a disposición del juzgado de guardia de Tortosa en las próximas horas.

