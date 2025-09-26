El Arzobispado de Tarragona aparta a un sacerdote acusado de abusos sexuales a un menor en los años 90 en Reus

El Arzobispado de Tarragona ha anunciado este viernes, a través de un comunicado, que ha apartado del sacerdocio a un clérigo de la archidiócesis acusado y considerado culpable de cometer abusos sexuales a un menor en Reus, durante la década de 1990. El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha alejado al sacerdote tras concluir el proceso canónico, que lo ha declarado autor de los hechos delictivos, y le ha impuesto una multa económica.

Según el texto difundido este viernes por el arzobispado, Planellas tuvo conocimiento de los hechos en septiembre de 2022, que apuntaban a un sacerdote de Reus que habría abusado sexualmente de una persona a principios de los años 90. En ese momento, la víctima todavía era menor y, según fuentes internas, los abusos se realizaron fuera de la parroquia pero en el contexto de la iglesia. El Arzobispado rechaza concretar si estos abusos fueron en una sola ocasión o de forma reiterada.

La iglesia tarraconense activó el proceso penal canónico un año y medio después de la denuncia, en febrero de 2024, ordenado por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Desde el arzobispado apuntan que, de acuerdo con la legislación canónica vigente, "se realizó la preceptiva investigación previa", lo que llevó al arzobispo Planellas a pedir a la Santa Sede la retirada de la prescripción.

El Vaticano aceptó la petición del arzobispo de Tarragona, lo que permitió abrir un proceso penal extrajudicial, teniendo en cuenta que los hechos delictivos también habían prescrito civilmente, de acuerdo con el Código Penal español. El proceso canónico se ha llevado a cabo durante un año y medio, hasta este septiembre, en colaboración con el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, ubicado en Madrid.

Caso con precedentes

Tal como confirma el arzobispado a EL PERIÓDICO, este sacerdote de Reus ya había sido acusado anteriormente por unos hechos parecidos, que también habían prescrito en el momento de la denuncia. La iglesia informa que en 2016, con el arzobispo Jaume Pujol, se recibió una denuncia por el mismo capellán: ese caso fue sobreseído por parte de la Fiscalía judicial de Tarragona, y el proceso canónico no llegó a activarse. En 2019, con la llegada de Planellas al frente de la archidiócesis tarraconense, se recuperó el caso y en 2020 se decretaron medidas cautelares: se le impidió al sacerdote poder tener contacto con menores y ejercer como rector.

Fuentes del Arzobispado informan que las diligencias internas se trasladaron a la justicia y que en 2021 se cerró el caso. Fue en 2022 cuando se recibió una segunda denuncia relacionada, esta por parte de una segunda víctima, lo que permitió reabrir el caso. Ahora, con el resultado final del proceso de investigación, el Arzobispado de Tarragona considera culpable de los abusos sexuales al sacerdote de Reus tras los hechos de los años 90, y por eso lo ha secularizado.

Además, Planellas ha impuesto una multa de 15.000 euros al capellán, que serán ofrecidos a la víctima, aunque desde el Arzobispado aseguran que él denunció el caso "para hacer justicia, no para conseguir dinero". Las mismas fuentes señalan que "se ha acompañado a la víctima en todo momento y se le ha dado todo el apoyo que ha hecho falta", hasta en el caso de la publicación del comunicado, que consideran de "transparencia". Con la conclusión del proceso, Planellas ha pedido perdón a la víctima en nombre de la Iglesia por los abusos sufridos.

La Iglesia reafirma su rechazo a los abusos

Desde el Arzobispado no quieren anunciar si hay más casos parecidos en proceso de investigación pero aseguran que "se persiguen todos los indicios y se investigan los rumores". "El arzobispo de Tarragona podría haber ignorado los hechos, tratándose de un caso prescrito por el Código Penal y por la ley canónica, pero no quiso; ha querido llegar hasta el final", apuntan fuentes internas. De este modo, la iglesia tarraconense "renueva su compromiso con la justicia, la transparencia y la política de tolerancia cero con las situaciones de abuso sexual y condena estos casos, en especial cuando se hayan cometido en el ámbito de la Iglesia contra un o una menor".