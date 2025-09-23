Tarragona ha impuesto más de 1.500 multas en cinco años por tirar mal la basura

Solo este año 2025, entre los meses de enero y agosto, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha interpuesto 165 denuncias por incivismo a la hora de tirar la basura, una cifra que se eleva hasta las 1.501 desde que se tienen registros, en 2020. Así lo confirman los datos de la policía tarraconense a la vez que el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, afirma en una entrevista con EL PERIÓDICO que el nivel de limpieza de la ciudad y el civismo de la ciudadanía son "mejorables".

Desde el año 2020, cuando la Guàrdia Urbana de Tarragona inició la campaña sancionadora por incivismo, y hasta el pasado mes de agosto, se han interpuesto 1.501 denuncias por echar la basura fuera de los contenedores o fuera de las horas marcadas. Según datos ofrecidos por el cuerpo municipal, 239 de estas sanciones son de entre 1.000 y 2.001 euros, mientras que el resto, unas 1.262 multas, eran de entre 100 y 500 euros.

En los ocho primeros meses de este año, en una información que avanzó el Diari Més y ahora amplía EL PERIÓDICO, son un total de 165 sanciones por las mismas razones. De todas estas, 82 han sido multas de 100 euros y 65 de 300 euros por la ordenanza de convivencia; 15 de ellas fueron de 1.501 euros por sanciones graves contra la ordenanza del servicio de recogida y 3 más, de carácter muy grave, de un valor de 2.001 euros.

En total, la suma de estas sanciones genera una cifra total de 48.718 euros en multas desde enero a agosto de este 2025. Cabe añadir que las denuncias se pueden recurrir, por lo que hay ocasiones en las que el ciudadano no estará finalmente obligado a abonar la sanción.

Sanciones muy graves

En este sentido, la Guàrdia Urbana de Tarragona destaca una de las tres sanciones muy graves interpuestas en este período. Se acusa a un ciudadano de un vertido ilegal de aceite mineral. Los hechos fueron detectados en el sector PP9, una zona con descampados cerca de Les Gavarres, la autovía A-7 y los barrios de La Floresta y L'Albada. Según informa la policía local, el hombre aseguraba que "había cambiado el aceite a un amigo suyo y que lo había dejado allí".

La policía tarraconense recuerda que hay personas que "se dedican a hacer trabajos de reparación de vehículos de forma ilegal y que no llevan los aceites y otros productos peligrosos y tóxicos al punto verde, sino que los dejan abandonados". La Guàrdia Urbana obligó al individuo a recoger el aceite y a llevarlo a la desechería y lo multó con la máxima penalización, 2.000 euros.

La colaboración ciudadana

La Unidad de Medio Ambiente de la Guàrdia Urbana de Tarragona la forman cuatro agentes que trabajan junto con el departamento municipal de Limpieza y llevan a cabo varias campañas de información y sanción por toda la ciudad. La ciudadanía tiene a disposición un número de teléfono (673 752 103) para informar y denunciar de forma anónima las conductas incívicas que se detecten, como el abandono de bolsas de basura o residuos voluminosos.

Desde la Guàrdia Urbana aseguran que "la colaboración ciudadana es vital" a la hora de reducir el incivismo. También se recuerda que es necesario pedir cita previa para la recogida de restos voluminosos y que estos no se pueden abandonar en la vía pública. Además, desde este año los usuarios del punto verde fijo pueden conseguir un descuento de hasta 12 euros en la tasa de la basura.