Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona: "Llegaremos hasta el final con la estación intermodal para no perdernos trenes"

Tarragona está inmersa en la celebración de Santa Tecla, que encara los últimos días. Su alcalde, Rubén Viñuales (PSC), lleva más de dos años en el cargo y recientemente ha desbloqueado uno de los elementos más importantes de su mandato, el contrato de la basura. Con 234 millones, es el más caro de la historia de Tarragona. Durante la conversación con EL PERIÓDICO, en el Mercat Central, no deja de recibir comentarios de ciudadanos anónimos que se acercan a saludarle.

¿Por qué Santa Tecla es la fiesta de identificación tarraconense por antonomasia?

Es una buena pregunta, daría para hacer una tesis doctoral. Yo creo que Santa Tecla supera incluso el tarragonismo. Nos gusta mucho porque es nuestra fiesta mayor, pero tampoco podemos negar que se ha convertido en fiesta mayor de Catalunya. Los números nos lo dicen de una manera muy objetiva.

Ya ha superado los dos años en el cargo e inicia la cuenta atrás para 2027. En el ecuador del mandato vimos a un alcalde muy positivo.

El optimismo es importante en Tarragona, y el pragmatismo y el realismo también. Aquí tenemos motivos para ser positivos, tenemos más de 500 millones de euros en inversiones públicas, sin hablar de las privadas, con los que hemos solucionado problemas históricos de la ciudad. Hablo de la Tabacalera, la basura, la plaza de la Quinta Promoció de Sant Pere i Sant Pau, que hacía décadas que se arrastraba, la plataforma del Miracle... Son cosas que parecía que no se podrían arreglar nunca.

¿Junts y En Comú Podem (ECP) son los socios prioritarios para negociar los presupuestos de 2026?

Nuestra prioridad es que Tarragona avance, y estos dos años lo ha hecho gracias a Junts y ECP. Y también a ERC en el primer año de mandato, que aprobó el presupuesto. Es innegable que Junts y ECP tienen que tener preferencia, pero hay otros partidos. Estamos abiertos a los grupos que quieran sumar.

¿Cuáles serán las prioridades del PSC en los presupuestos?

Vía pública. Limpieza, jardinería y un plan de asfaltado para una ciudad que no se ha asfaltado desde la época del emperador Augusto. Haremos actuaciones en el polígono Francolí, en la parte que nos pertenece, que es el vial principal, pero también en la avenida Andorra, la calle Prat de la Riba y a los laterales de la avenida Roma. Y también mucha inversión en los barrios, con el microurbanismo que nos tiene que llevar una mejora de la calidad de vida.

El año pasado dijo a EL PERIÓDICO que aspiraba a ampliar el gobierno. No ha sido posible. ¿Continúa con la intención de sumar partidos?

Hay un criterio de estabilidad por el que yo siempre soy partidario de ampliar. Lo mejor de la política municipal, y por eso me dedico a ello, es que te tienes que llevar bien con todo el mundo, tienes que encontrar puntos de conexión. Al fin y al cabo, no hay ningún concejal del plenario que quiera el mal para Tarragona. Bien, una quizás sí, y su partido todavía más, que quiere el mal para todo el mundo, pero me abstengo...

Viñuales, saludando a los paradistas del mercadillo ante el Mercat Central de Tarragona. / Ferran Nadeu

Hablando de urbanismo: Tarragona presentará la Part Baixa al Plan de Barrios del Gobierno. ¿Qué espera lograr? ¿Cómo cambiará el barrio?

Cambiará del todo. De momento hemos invertido nosotros, con un colector de la Part Baixa que costará más de 3 millones y que pagaremos porque es necesario. El cambio será total, con un plan integral impulsado por el gobierno Ricomà (ERC), que es el único legado republicano que conozco, y que nos permite tener más puntos en el Plan de Barrios. Este financiará hasta el 50% de la renovación, y nosotros vamos con la idea de una inversión total de unos 25 millones de euros.

Con el POUM en redacción, ¿es una previsión realista tenerlo esta legislatura?

Sí, totalmente. Tenemos presentado el adelanto del POUM, los informes preceptivos están solicitados, y lo que falta ahora es el informe de inundabilidad, que lo está atrasando todo, pero que en principio tendría que estar listo en octubre. Estoy preocupado porque la Agència Catalana de l'Aigua ha cambiado las normas del juego a medio partido, y esto no puede ser.

¿Cómo podría afectar esto al POUM de Tarragona?

La inundabilidad de toda la zona del río Francolí es una afectación absolutamente irreal, ni por la vía del tren ni por las cañas del río. Y otro problema que veo es que, en las negociaciones con los partidos, cada cual querrá decir la suya. Pero los hay que saben que es necesario tener un POUM y que muchos proyectos dependen de tener uno o no. Siendo muy optimistas, la primera piedra se podría colocar en seis años, así que nadie se piense que tener un POUM aprobado me dará votos.

Lo hemos oído hablar de la Tarragona de las 200.000 personas. ¿Es hacia ahí donde tiene que ir el POUM?

Esta sería la consecuencia, no el objetivo. La ciudad tiene que crecer en todas direcciones y de manera muy sostenible: económica, social y medioambientalmente. Ahora somos 145.000 personas en Tarragona, más que nunca, y todavía tenemos capacidad para crecer, pero debemos gestionar todo lo que vendrá. La tasa de natalidad es baja, pero sabemos que vendrá mucha gente a vivir aquí en los próximos 20 y 30 años, y tenemos que gestionarlo. Porque Tarragona es una rótula única, lejos de Barcelona y su área metropolitana, que están colapsando.

Hablemos del Área Metropolitana de Tarragona: la estación intermodal ha abierto graves desavenencias con Vila-seca (Tarragonès).

Mi relación con el alcalde de Vila-seca es excelente, nos tenemos mucho afecto. El Área Metropolitana de Barcelona mancomuna servicios de competencia municipal, pero no define estaciones, aeropuertos, museos ni puertos. Hacer estaciones es una competencia del Ministerio [de Transportes]; y por lo tanto, querer mezclar el Área Metropolitana de Tarragona con esto, no lo acepto. En Barcelona los municipios también discrepan y no por eso dejan el AMB.

¿Cómo valora que la Generalitat no se haya manifestado sobre colocar la intermodal en Vila-seca o en Tarragona?

Ser solidario siempre es un buen negocio, pero se tiene que ser solidario con las personas, no con los territorios. La estación de tren de Tarragona tiene actualmente 2 millones de usuarios; la de Reus, 900.000; y las de Vila-seca y Salou juntas, unos 380.000. Los usuarios están aquí, se tiene que acercar el tren a las personas, y no las personas al tren. Si no, se haría la estación en Los Monegros, que saldría muy bien de precio. Si la intermodal se hace en Vila-seca será por el criterio de los ingenieros, porque es donde se cruzan las vías, sin un estudio de la movilidad. En Tarragona nos quejamos porque no queremos perder trenes.

La limpieza en Tarragona es absolutamente mejorable. También es muy mejorable el incivismo. Ahora tendremos una empresa de la limpieza a la altura de la ciudad.

¿Cuáles son sus herramientas si se decide que la estación tiene que ir en terrenos de Vila-seca?

Iremos hasta el final para no perdernos trenes: los que vienen de València, de media distancia y que hace años que no paran en Tarragona. Somos la segunda capital de Catalunya. ¿Y ahora también pretenden que 'pringuemos' con los Regionales? No. Quiero que venga alguien del Ministerio y que nos ponga por escrito que nuestros ingenieros están equivocados. Y que lo haga una ingeniería externa, no los funcionarios. Porque aquí ya tenemos experiencia en saber qué es tener una estación fuera de los núcleos poblados.

¿Se refiere al AVE Camp de Tarragona, que está en La Secuita?

Todos sabemos que La Secuita tiene muy buenas conexiones en autobús, taxi muy bien de precio, un aparcamiento seguro de coches, vigilado y asequible... Y la realidad son coches quemados, sin ruedas y litigios que evitan que haya un aparcamiento low cost. Con una estación intermodal en Vila-seca, la gente de Vila-seca también tendría que ir en coche, y la de Reus también. Por eso queremos garantías que en Tarragona no perderemos trenes ni frecuencias y que se estudie la posibilidad de ubicarla en Horta Gran (Tarragona), porque si no, iré hasta el final.

El alcalde Viñuales, durante la entrevista con EL PERIÓDICO. / Ferran Nadeu

Hace muy poco se ha firmado el contrato de la basura con Urbaser, tras una larga polémica por este servicio municipal. ¿Esto lo carga de razones a usted?

Tener razón en la vida está sobrevalorado. No quiero tener razón, quiero que pasen cosas. Y esto es muy bueno para Tarragona, es lo que la ciudad necesita, necesitaba y necesitará: una empresa de la limpieza a la altura de la ciudad. Esto lo tendremos el día 4 de noviembre.

¿Cómo ve la ciudad en cuanto a limpieza, a día de hoy?

Absolutamente mejorable. También es muy mejorable el civismo. Nuestra parte de responsabilidad es innegable, y yo no quiero culpar a nadie, pero muchas veces las basuras quedan fuera de los contenedores cuando estos todavía no están llenos. ¿De quién es la culpa de esto?

¿Cuando se empezará a notar el cambio?

El primer día. En todos los sentidos: maquinaria, frecuencias, de todo. Ya estamos trabajando para eliminar los contenedores subterráneos, preparando nuevas naves y vestuarios de la empresa, el alquiler de la nueva maquinaria... Habrá una empresa que se dedicará solo a vigilar la correcta ejecución de la labor de limpieza. Y aviso que habrá un par de meses duros, porque la transición entre una empresa que hace 64 años que hace la limpieza y la recogida urbana a una nueva no será fácil. Pero vienen buenos tiempos, con un contrato actualizado y del siglo XIX. Son motivos para ser optimistas.