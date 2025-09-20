Acrobacias aéreas, drones y espectáculo llenan el cielo de Salou en la Festa al Cel 2025

El cielo de Salou se ha llenado este sábado de aviones acrobáticos, helicópteros y patrullas aéreas durante el segundo día de la Festa al Cel 2025, el mayor festival aéreo de España, que según la organización ha atraído a 200.000 visitantes de todo el mundo a la Costa Daurada. Tras cinco años de pausa, el evento ha aterrizado en Tarragona con un programa que combina exhibiciones militares y civiles, actividades familiares, ocio y gastronomía frente al mar.

La programación, desde el 19 al 21 de septiembre, incluye a más de 20 formaciones con aeronaves y paracaidistas llegados de toda España, Francia y Reino Unido. Durante la jornada de este sábado los visitantes ya han podido disfrutar de las maniobras aéreas en la playa de Llevant. Al caer el sol se celebrará el Sunset Airshow, un espectáculo de luces LED, humo de colores, música y pirotecnia sincronizada, en el que también participará PortAventura World, patrocinador del evento, que ha incorporado el vuelo de más de 300 drones en una versión especial del show “FiestAventura” por su 30º aniversario.

Salou es el escenario, los días 19, 20 y 21 de septiembre, de la 'Festa al Cel', el espectáculo aéreo más grande del Estado español. / AUA / EPC / EPC

Sin embargo, el momento más esperado del evento se producirá mañana domingo con el Gran Airshow, entre las 11:00 y las 15:00 horas, que reunirá cazas, paracaidistas acrobáticos, patrullas de helicópteros y pilotos civiles expertos.

Dispositivo de seguridad extraordinario

Para garantizar la seguridad de los asistentes, los Mossos d’Esquadra han desplegado 250 agentes, apoyados por Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, Protecció Civil y el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El operativo incluye unidades de orden público, desactivación de artefactos explosivos, medios aéreos, marítimos y caninos. Además, se han habilitado dos Centros de Coordinación Operativa de Emergencias (CECOR) para coordinar la seguridad terrestre, aérea y marítima.

Paralelamente, se han activado protocolos del Programa Operatiu Específic Antiterrorista (POE-A), medidas de prevención de delitos contra el patrimonio y control del tráfico y transporte público, asegurando que la experiencia sea segura y cómoda para los más de 200.000 visitantes que se esperan durante todo el fin de semana.

El alcalde Pere Granados, junto al director del evento Daniel Ventura y el coronel J. Antonio Pastor, ha subrayado que la Festa al Cel 2025 “ofrece una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo irrepetible frente al mar”, consolidando a Salou como un referente turístico y de la aviación en España.