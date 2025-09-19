Tres detenidos en Tarragona por robar una bolsa de mano en un supermercado e intentar sacar dinero de la tarjeta bancaria

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este pasado miércoles a tres hombres de 38, 28 y 23 años, como presuntos autores de los delitos de hurto, tentativa de estafa bancaria y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad en Tarragona. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 10:50 horas, cuando una patrulla de paisano que hacía tareas de seguridad ciudadana recibió el aviso de un hurto de una bolsa de mano a una clienta en el aparcamiento de un supermercado de la ciudad.

Con la información facilitada, la policía localizó a los sospechosos cerca de una entidad bancaria en el barrio de Torreforta. Los Mossos detuvieron a tres personas implicadas. En total, los agentes recuperaron más de 3.000 euros en efectivo y devolvieron todos los objetos sustraídos a su propietaria.

Cuando los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso, los agentes se desplazaron al lugar y localizaron a la víctima, que les explicó que había salido del supermercado y un hombre se había dirigido a ella para avisarla que le habían caído varias monedas. La mujer, que llevaba su bolsa de mano al carro de la compra, recogió las monedas y cuando se giró el hombre ya no estaba y tampoco encontró su bolsa de mano.

Según la información facilitada, los autores habían huido con un vehículo y todo apuntaba que pretendían utilizar las tarjetas sustraídas para hacer extracciones en entidades bancarias próximas. Minutos después, los Mossos localizaron el vehículo sospechoso estacionado en el barrio de Torreforta, muy cerca de una entidad bancaria, con dos hombres en el interior. Entonces, la patrulla maniobró el coche policial para impedir la fuga y se identificaron como policías.

Más de 3.000 euros recuperados

Mientras estos dos hombres estaban retenidos, un tercer implicado, que se encontraba en la zona de los cajeros automáticos, intentó huir deprisa por las calles adyacentes. Gracias al seguimiento constante de un agente y a la colaboración de un ciudadano, loa policía lo interceptó en una zona boscosa de la calle Amposta donde opuso una fuerte resistencia antes de ser reducido y detenido, según explica la policía a través de un comunicado.

En este punto, los agentes localizaron 900 euros en efectivo, siete tarjetas bancarias propiedad de la víctima, una gorra y unos auriculares inalámbricos. En el cacheo posterior del vehículo, se encontraron un monedero con 2.140 euros en billetes, una bolsa con 164 euros en monedas y 4 libras esterlinas, así como otros objetos personales de la víctima. También se intervinieron tres carteras, dos décimos de lotería, tres teléfonos móviles, varias gorras, papel de aluminio y ropa.

En total, los agentes recuperaron más de 3.000 euros en efectivo y devolvieron todos los objetos sustraídos a su propietaria. Las gestiones posteriores permitieron confirmar que los tres detenidos habían intentado, sin éxito, hacer dos extracciones de 990 euros de un cajero automático con las tarjetas robadas.

Los arrestados pasarán en las próximas horas a disposición judicial ante el juzgado en funciones de guardia de Tarragona.