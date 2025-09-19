Tarragona limitará el acceso de camiones de reparto a la plaza de la Font a partir del 2026

Tarragona limitará el acceso de camiones y vehículos de gran tonelaje a la plaza de la Font en las horas de carga y descarga. Por primera vez desde la primera ordenanza municipal, a partir del primer trimestre de 2026 ya no podrán acceder vehículos al interior de la plaza, que tiene los accesos limitados desde hace años. El cambio en la normativa también crea una numeración específica para cada zona de carga y descarga y se limitará el tiempo máximo establecido para estas actuaciones.

En primer lugar, la modificación de la ordenanza general de convivencia ciudadana y uso de los espacios públicos de Tarragona prohibirá a los vehículos de transporte, a partir de la primavera del 2026, acceder a la plaza de la Font a cualquier hora y realizar tareas de carga y descarga. El nuevo texto prevé que solo se podrá acceder con vehículo en casos excepcionales y mediante una autorización expresa. La realidad es que cada mañana es habitual, entre primera hora y hasta las 13:00 horas, ver hasta una decena de camiones ocupando el espacio central de la plaça, afectando la movilidad peatonal y el pavimento.

El espacio de carga y descarga se trasladará, de esta forma, a la Rambla Vella, donde por ahora ya hay un espacio lineal de unos 90 metros para las actividades de transporte. Según ha revelado la concejal de Movilidad, Sonia Orts (PSC), durante el pleno del Ayuntamiento de este viernes en el que se han aprobado los cambios, esta zona se ampliará hasta los 135 metros. Esto tendrá como consecuencia el traslado de la parada del autobús municipal Rambla Vella, 19, hasta la cabecera del Circo Romano, así como el cambio de ubicación de la zona de aparcamiento de motos.

Los cambios en la ordenanza

En el momento de la entrada en vigor de los cambios en la ordenanza serán estas las zonas donde deberán parar los vehículos de transporte, que también tendrán una aplicación gestionada por la Empresa Municipal de Transports de Tarragona, para las zonas y las entregas. Orts ha señalado que la adjudicación de esta futura aplicación se hará "a través de un contrato menor" y que también contará con la instalación de 200 carteles en las zonas de carga y descarga, sin concretar la inversión total prevista. El despliegue del sistema telemático se irá haciendo de forma progresiva, a medida que se vaya instalando.

Se modifican los tiempos máximos en los que se puede estacionar en zonas de carga y descarga. Los vehículos de hasta 3,5 toneladas de peso técnico máximo autorizado (PTMA) tendrán hasta 30 minutos, mientras que los vehículos con un PMTA superior a 3,5 toneladas tendrán una hora máxima. Estos plazos no se podrán prorrogar con títulos sucesivos. Aun así, se incorpora la posibilidad de ampliar una hora los horarios de carga descarga mediante autorización exprés.

La concejal de Movilidad también ha avanzado, durante el pleno, cómo se controlarán las zonas de aparcamiento de vehículos. A partir de ahora los inspectores de zona regulada podrán imponer sanciones, igual que lo hace la Guàrdia Urbana. De este modo, la policía local lo hará en los barrios de la periferia, sin zonas azules, y los inspectores lo harán en el centro. La atención de los controladores de zona regulada también estará puesta en los turismos que aparcan en espacios no autorizados.

Un último cambio de la ordenanza general de convivencia y de uso del espacio público hará referencia a los titulares de tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad, a los que también se les permitirá aparcar en zonas de carga y descarga, durante un plazo máximo de una hora.

Aplicación en 2026

El objetivo del gobierno municipal con estos cambios es "agilizar las zonas de carga y descarga y limitar el acceso de vehículos a la plaza de la Font", pero también regularizar la normativa "en toda la ciudad", en palabras de Sonia Orts. "Queremos preservar la plaça de la Font, un espacio emblemático de nuestra ciudad. El tráfico que hay en algunos momentos del día es un problema, tanto para los vecinos como para los visitantes, la imagen hace daño y también afecta al pavimento de la plaza", ha dicho.

La aprobación de los cambios en la ordenanza municipal se ha aceptado por parte del pleno del Ayuntamiento de este viernes, con los 23 votos a favor del gobierno municipal del PSC, además de ERC, Junts, el PP y los concejales no adscritos. ECP (2) se ha abstenido y Vox ha registrado el único voto en contra de la modificación. Ahora se iniciará el período de exposición pública, de por lo menos 30 días, tras los cuales se determinará si el texto debe volver a pasar por el pleno o si se da por definitivo. En este segundo caso, la nueva normativa podría estar aplicada a lo largo del primer trimestre de 2026.