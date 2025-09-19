Tarragona aprueba el plan estratégico de cultura con el horizonte en el año 2033

El Pleno del Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado este viernes 19 de septiembre el Plan estratégico Tarragona Cultura 2033, un documento clave que marcará las líneas de gestión y desarrollo de las políticas culturales municipales durante los próximos ocho años.

El Plan nace de un proceso participativo amplio, que ha implicado activamente a agentes culturales, ciudadanía, equipo técnico municipal y personas expertas, con el objetivo de construir una política cultural “pública transversal, abierta y centrada en las personas para hacer accesibles a todo el mundo los derechos culturales”, ha expuesto la concejal de Cultura, Sandra Ramos (PSC). "Su vocación es poner las personas y la cultura en el centro del bienestar colectivo, reconociéndola como un servicio esencial para todas las personas", ha expresado Ramos.

Con la aprobación del Plan estratégico Tarragona Cultura 2033, Tarragona da un paso firme hacia una política cultural transformadora, que reconoce la participación en la vida cultural como un derecho y como herramienta de cohesión y relación. Según indica el Ayuntamiento de Tarragona, el Plan "es una herramienta de planificación pero también de diálogo continuo, que permitirá adaptarse a los cambios y retos futuros".

El proceso participativo

Desde noviembre de 2023 se han llevado a cabo múltiples acciones participativas que han permitido recoger las percepciones y propuestas de más de 1.500 personas tales como sesiones participativas sectoriales y territoriales, jornadas de temáticas transversales, encuestas y mapeos de recursos. La Universitat Rovira i Virgili ha acompañado la fase de diagnosis, aportando rigor académico y metodológico en el análisis del estado de la cultura en la ciudad. Esta primera etapa se centró en la escucha activa y en la recogida de voces diversas.

Posteriormente, en la fase de elaboración y redacción, se han definido las estrategias y acciones que conforman el Plan. Una vez redactado el documento, se ha realizado un último proceso participativo para incorporar las aportaciones finales de la ciudadanía, entidades culturales, grupos políticos y otros agentes del sector.

Una hoja de ruta para la cultura municipal

Ramos también ha expresado que “el Plan estratégico Tarragona Cultura 2033 no es solo un documento institucional: es una hoja de ruta viva, que supera la periodicidad de las legislaturas municipales y establece una dinámica para la planificación cultural”. El Plan estratégico cuenta con 4 objetivos generales, que se dividen en 19 objetivos específicos distribuidos en 8 líneas de acción:

Eje 1. Gobernanza participativa y mediación cultural para garantizar los derechos culturales.

Eje 2. Comunicación bidireccional, información de los servicios culturales.

Eje 3. Apoyar y visibilizar las oportunidades surgidas del tejido cultural y poner a los jóvenes en el centro de los procesos de gestión cultural.

Eje 4. Dinamizar el territorio con redes de agentes culturales y también de proximidad.

Eje 5. Desarrollar la capacidad inclusiva de la cultura.

Eje 6. Planificar, impulsar y desplegar programaciones y consolidar las acciones estables.

Eje 7. Proyectar y planificar recursos estables: infraestructurales, económicos y humanos.

Eje 8. Evaluación y reflexión.

El Plan estratégico Tarragona Cultura destaca por ofrecer una nueva mirada que sitúa la cultura como eje fundamental del bienestar colectivo, reconociéndola como un derecho y un servicio esencial. El Plan pone las personas en el centro y entiende la cultura como una parte inseparable de la vida cotidiana, que incluye la expresión, la creación y la participación cultural como prácticas que generan vínculos, cohesión social y transformación comunitaria.

Pero también la comunicación de los servicios culturales, con el objetivo de hacerlos más accesibles, visibles y comprensibles para toda la ciudadanía, incorporando la comunicación bidireccional de forma próxima; la participación activa en la vida cultural; y la transversalidad, trabajando coordinadamente con otros ámbitos municipales.

Este documento incluye las principales líneas de trabajo. De entre las más relevantes destacan el Plan de fomento de la lectura, también redactado de forma participada con agentes del sector; el Plan de acción del ciclo festivo, la cultura popular de raíz tradicional y el patrimonio inmaterial, que incluye las acciones gestionadas desde Fiestas y otras manifestaciones del ciclo festivo vinculadas y celebradas en la ciudad; el Plan de divulgación del patrimonio y la historia, que incluye acciones del Museo de historia, Tarraco Viva, Archivo y memoria democrática; el Plan de acción de artes escénicas y música, con los ámbitos de mediación, de programación estable y de apoyo a la creación y producción de espectáculos, entre otros.