Llega a Salou la Festa al Cel 2025, el festival aéreo más grande de España

El mayor festival aéreo de España llega a Salou. Desde el 19 al 21 de septiembre, la ciudad acoge la Festa al Cel 2025. Tras cinco años de pausa, evento llega a la Costa Daurada atrayendo a más de 200.000 visitantes de todo el mundo y con un programa lleno de espectáculo, actividades familiares y multitud de opcioens de ocio.

La Festa al Cel es un festival aéreo único. Durante tres días, el cielo de Salou se convertirá en un escenario al aire libre. El cartel es de primer nivel: la Patrouille de France, helicópteros de rescate y aeronaves acrobáticas civiles realizarán maniobras impresionantes en el cielo. Además, participarán aviones históricos que revivirán la época dorada de la aviación y nuevos modelos de alta tecnología. En total, más de 20 exhibiciones con los mejores pilotos del mundo ofrecerán un espectáculo aéreo único.

Viernes 19 de septiembre: entrenamientos y primeras exhibiciones

El viernes, Salou dará inicio a la Festa al Cel 2025 con los entrenamientos y vuelos de comprobación de los equipos participantes. Los visitantes tendrán la oportunidad de ver de cerca cómo se preparan las patrullas acrobáticas, aviones históricos, helicópteros de rescate y otras aeronaves del festival.

Sábado 20 de septiembre: ocio, gastronomía y Sunset Airshow

El sábado, la Festa al Cel 2025 ofrecerá un día completo de actividades familiares, zonas de ocio y gastronomía mediterránea. Desde la mañana, los visitantes podrán disfrutar de aviones acrobáticos, helicópteros y patrullas aéreas mientras exploran las zonas de entretenimiento y restauración a lo largo del paseo marítimo.

Cuando el sol comienza a ponerse, el cielo se transforma en el escenario perfecto para el Sunset Airshow, una experiencia única que combina acrobacias aéreas, luces LED, humo de colores y pirotecnia integrada. Además, PortAventura World, uno de los patrocinadores oficiales del festival, ofrecerá el sábado por la noche un espectáculo único en Europa con más de 300 drones, música y fuegos artificiales. Este espectáculo promete ser uno de los momentos más impactantes y fotogénicos de la Festa al Cel 2025.

Domingo 21 de septiembre: gran exhibición aérea

El momento más esperado del evento llegará el domingo de 11 a 15 horas, con la gran exhibición aérea ante el litoral de Salou, donde patrullas internacionales y aviones históricos y modernos ofrecerán un auténtico espectáculo.

Durante el fin de semana, el cielo se convertirá en el escenario de un festival vibrante y lleno de emoción para todas las edades.

La Fiesta al Cielo 2025 es una oportunidad única para vivir un espectáculo irrepetible frente al mar / Ajuntament de Salou

Para garantizar una experiencia cómoda y segura, el Ajuntament de Salou ha activado un plan especial de movilidad y seguridad. Los asistentes dispondrán de grandes aparcamientos en las entradas del municipio, desde donde habrá lanzaderas y rutas a pie señalizadas hasta las zonas de visualización. Se recomienda llegar con antelación y seguir siempre las indicaciones de los voluntarios y de la Policía Local.