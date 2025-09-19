La Baixada de l'Àliga, el acto más multitudinario de las fiestas de Santa Tecla de Tarragona: horario, recorrido y cortes

La noche del 21 al 22 de septiembre, Tarragona volverá a vivir la noche más multitudinaria, festiva y loca de las fiestas de Santa Tecla, con la Baixada de l'Àliga, un acto que atrae cada año a decenas de miles de personas. Parte del Seguici Popular saldrá del Pla de la Seu a la medianoche y recorrerá las calles del centro de la Part Alta, para acabar en la plaza de la Font a altas horas de la madrugada. Entremedias, horas y horas de música, celebración y reivindicación en la que muchos en Tarragona consideran "la mejor noche del año".

Como siempre, la Baixada de l'Àliga se iniciará puntual a las 24:00 horas de la medianoche, del 21 al 22 de septiembre, en lo alto de las escaleras de la Catedral. Tanto el Pla de la Seu, como la plaza de las Cols como las calles adyacentes, estarán ocupados por miles de jóvenes y adultos de público, dado que la Baixada es el acto con una mayor asistencia de todas las fiestas. La Guàrdia Urbana de Tarragona ya ha previsto un amplio dispositivo policial aquella noche para garantizar la seguridad del recorrido.

Horas y recorrido

A partir de la medianoche, todos los elementos de la Baixada de l'Àliga bajarán las escaleras de la Catedral, bailarán en la plaza de las Cols para saludar el público y a continuación se dirigirán por la calle Merceria, la plaza del Fòrum y la calle Santa Anna hasta la plaza del Rei. Una vez allá, los recibirá la música en directo de las PD Pussies y una tanda interminable del pasodoble 'Amparito Roca', que este año celebra cien años de su estreno y que es un himno de las fiestas de Tarragona.

A las 01:30 horas de la madrugada, los elementos de la Baixada retomarán su recorrido desde la plaza del Rei y harán lo que se conoce como la Segona Baixada. A través de la bajada de la Pescateria y la calle del Cós del Bou llegarán a la plaza de la Font y al Ayuntamiento de Tarragona. Una vez allá, hacia las 02:30 horas, las bestias y los 'gegants' iniciarán el Ball de l'Any, con música, mientras salen al balcón del consistorio a saludar el público.

En la Baixada de l'Àliga toman parte algunos elementos del Seguici Popular de Tarragona: l'Àliga, la Mulassa, el Lleó y los Gegants Vells o del Cós del Bou, junto a sus bandas de música. Es la única noche en la que el público puede llevar los elementos, con el consejo de los responsables. A continuación, y de manera popular, se acostumbran a sumar otros elementos de entidades tarraconenses, que hacen de la Baixada un momento para la reivindicación social, política y popular.

Control a los accesos de la Part Alta

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha previsto un amplio dispositivo policial para garantizar la seguridad de la Baixada. Tal como avanzó EL PERIÓDICO, la policía instalará puntos de control en todos los accesos de la Part Alta, en especial en la Rambla Vella pero también en el Portal de Roser y en la calle de la Portella. El centro de coordinación avanzado se situará en el Pla de la Seu, mientras que se contará con agentes de paisano y de uniforme, la unidad canina, agentes de tráfico y de investigación interna.

El dispositivo en la Rambla Vella provocará el corte del tráfico de toda la calle. La Guàrdia Urbana también contará con el dron para la vigilancia aérea, y ya ha avanzado que restringirá el espacio aéreo y controlará la venta de alcohol a todas las personas después de las 22:00 horas. El dispositivo de seguridad se hará en colaboración con los Mossos d'Esquadra, Protecció Civil y el Servei d'Emergències Mèdiques.