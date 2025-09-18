Tarragona y Mataró se 'enfrentarán' en un duelo musical de bandas para conmemorar los 100 años del pasdoble 'Amparito Roca'

Dentro de la programación de Santa Tecla 2025 en Tarragona, que se alargará hasta el 24 de septiembre con numerosas propuestas para todos los públicos, destaca estos días una conmemoración muy especial: los 100 años del estreno del 'Amparito Roca', un pasodoble que es considerado el himno oficioso de las fiestas mayores de la ciudad. Dentro de esta celebración, la Àliga de Tarragona ha programado, el sábado 20 de septiembre, una verbena de bandas con la Banda Unió Musical de Tarragona y la Banda de l'Agrupació Musical del Maresme de Mataró para 'enfrentar' musicalmente las fiestas mayores de Santa Tecla y de Les Santes.

El acto, que tendrá lugar este sábado, 20 de septiembre, a las 23:00 horas en la plaza Corsini, será un concierto en forma de verbena, con dos escenarios enfrentados y todo un gran espacio de baile para el público. En el programa de fiestas lo plantean como un 'cara a cara' entre las bandas tarraconense y mataronense: "¿Quién se llevará la gloria esta noche? ¿Mataró? ¿Tarragona? ¿Les Santes? ¿Santa Tecla?". Entre las dos agrupaciones traerán más de 100 músicos en los escenarios.

Desde la Banda Unión Musical de Tarragona (BUMT), su director, Jordi Masip, explica que han preparado un gran concierto con piezas musicales populares y tradicionales de las dos fiestas mayores, la de Mataró y la de Tarragona, pero que el repertorio también incluirá piezas de los años 80, 90 y de actuales. "Son músicas y temas que todo el mundo puede bailar y cantar, el programa será muy variado y queremos que lo pueda conocer y disfrutar todo el mundo", dice Masip.

Un gran repertorio musical

Uno de los elementos centrales que tendrá el concierto será la celebración de los 100 años desde que se estrenó el pasodoble 'Amparito Roca', el más cantado en Tarragona durante las fiestas y al nivel del 'Bequetero' en Mataró. Masip asegura que el 'cara a cara' está "preparado y guionizado" pero que esto no le sacará emoción: "No sabemos quién se llevará el premio, pero seguro que la música y el público saldrán ganadores del espectáculo".

Con todo, desde la BUMT aseguran que les gusta mucho tocar y celebrar el 'Amparito Roca' como himno de Tarragona, pero también recuerdan que "hay otras muchas piezas y músicas populares de las fiestas que dan sentido a Santa Tecla". "La fiesta tiene un amplio repertorio que pondremos en valor en este concierto, con pasodobles, pero también con música actual", explica Masip, que asegura que podrían estar todo el concierto tocando el Amparito "y que el público no se cansaría".

La invitación de la Banda de l'Agrupació Musical del Maresme de Mataró está invitada al acto de la mano de la Àliga de Tarragona, organizadora del acto y que este año también celebra los 40 años de su recuperación. La manera de vivir las fiestas de Santa Tecla a Tarragona y de Les Santes de Mataró y la importancia de dos pasodobles como el 'Bequetero' y el 'Amparito Roca' son dos argumentos a favor de este 'cara a cara' musical de la noche del 21 de septiembre. "Será una cosa muy innovadora, en Tarragona no lo hemos visto nunca y por eso nos hace todavía más ilusión", avanza el director de la BUMT.