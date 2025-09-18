Dos playas de Tarragona, entre las tres mejores de España según un ranking digital

Tarragona vuelve a situarse en el mapa estatal gracias al protagonismo de sus playas en el concurso organizado por el diario 20minutos para escoger la mejor playa de España. En esta segunda fase de la votación, dos playas de Salou (Tarragonès) han conseguido entrar en el podio de las más votadas, consolidando la capital de la Costa Daurada como un destino de referencia del litoral mediterráneo.

Según los datos oficiales publicados por el medio digital, la Platja Llarga de Salou ha resultado ganadora con 1.081 votos (13%), ocupando la primera posición del ranking estatal. En segundo lugar, se ha situado la Playa Bolonia de Tarifa (Cádiz), con 958 votos (11%), mientras que la Cala Penya Tallada de Salou ha logrado la tercera posición con 772 votos (9%).

La Platja Llarga es un auténtico tesoro natural. Disfruta de un paisaje mediterráneo con unas características geográficas únicas, que combinan una rica vegetación autóctona con la singularidad de una playa regenerada que conserva una duna natural cuidada y protegida. Además, ofrece a los visitantes algunas calitas llenas de encanto y tranquilidad, como, por ejemplo, la Duna, el Altar, o la Roca Blanca, que la convierten en un espacio privilegiado para disfrutar de la natura y del mar.

Las playas de Salou han conseguido imponerse ante competidoras de gran renombre como la Playa de los Muertos de Carboneras (Almería), la Playa de A Lanzada de O Grove (Pontevedra), la Playa de Ses Illetes (Formentera), la Playa de Sotavento de Jandía (Fuerteventura) o la mítica Playa de Concha de Donostia (Guipúzcoa), entre otros.

Además de su belleza paisajística y de la singularidad de sus entornos naturales, las playas de Salou destacan por su limpieza y por la calidad excelente de las aguas, avaladas año tras año por analíticas ambientales y por distintivos de calidad otorgados por instituciones competentes. Este reconocimiento es también resultado del esfuerzo municipal en la gestión sostenible del litoral, con servicios de limpieza diarios, mantenimiento constante de las instalaciones y una clara apuesta por la preservación de la biodiversidad.

En este sentido, el alcalde de Salou, Pere Granados, ha expresado su satisfacción por el resultado, subrayando que “es un orgullo que nuestras playas sean reconocidas en el ámbito estatal. Este resultado es fruto de la belleza natural de nuestro litoral y también del esfuerzo constante que basura desde el Ayuntamiento para garantizar la limpieza, la calidad de las aguas y la conservación medioambiental. Queremos que vecinos y visitantes disfruten de un entorno único, seguro y sostenible, que es el mejor patrimonio que tiene Salou”.

Este éxito confirma el atractivo turístico de Salou, ya reconocido en la primera fase del concurso, cuando la Platja Llarga fue escogida como la mejor playa de Catalunya en una votación previa que sirvió para seleccionar las candidatas autonómicas antes de acceder a la fase estatal.