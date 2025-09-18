Kellogg's donará todo el excedente de su planta en Valls (Tarragona) al Banco de Alimentos

La compañía Kellogg's, multinacional agroalimentaria de origen norteamericano, ha firmado un acuerdo de donación con el Banco de Alimentos de las Comarcas de Tarragona, por el cual se compromete a entregar todo el excedente alimentario de su planta en Valls. Con ello, quiere facilitar la trazabilidad de los alimentos donados, reforzando la transparencia y la seguridad del proceso de donación, y avanzarse así a la aplicación de la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Esta nueva ley, publicada en abril y pionera en Europa, fomenta actuaciones para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo. Marca que las industrias alimentarias deben disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio, fijando medidas para minimizarlos y que se destinen a otros usos, para los que se fija una jerarquía de prioridades. La prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos.

Es en este marco que la compañía norteamericana, que lleva más de tres décadas donando sus excedentes a los Bancos de Alimentos y que desde 2016 tiene un plan y objetivos de reducción del desperdicio en sus plantas de producción, ahora necesita adaptar algunos procesos ante la entrada en vigor de la nueva normativa. En el caso de la planta de la provincia de Tarragona, los productos que no son aptos para consumo humano se destinan a alimentación animal y fabricación de piensos, mediante un silo específico instalado adyacente a la planta de Valls.

Desperdiciar alimentos es "una ineficiencia" de la cadena alimentaria

La firma del acuerdo se celebró en un acto en Valls, con la presencia de la directora general de Kellogg's España, Susana Entero; el director general de Alimentación del Ministerio, José Miguel Herrero; y el presidente del Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona, Josep Maria Solanes. Desde la marca apuntan que el compromiso se enmarca en el objetivo global de reducir en un 50% el desperdicio alimentario antes de 2030. En 2024, el porcentaje de desperdicios respecto a la producción total en la planta fue de 0,13%, y la cantidad de alimentos donados por Kellogg’s a los Bancos de Alimentos en España en 2024 ascendió a más de 31 toneladas, lo que equivale a unas 800.000 raciones.

En el momento de los discursos, José Miguel Herrero afirmó que el desperdicio de alimentos es "una ineficiencia de la cadena alimentaria, con consecuencias económicas, sociales y ambientales; porque supone malgastar el trabajo realizado por agricultores y ganaderos”. Susana Entero destacó que para la compañía es "una prioridad ofrecer un lugar en la mesa para todos”. Y por su parte, Josep Maria Solanes subrayó que iniciativas como esta "son clave para garantizar que los alimentos lleguen de forma eficiente y segura a quienes más los necesitan”.