Investigan a una persona que habría causado el incendio en Paüls por el vertido de cenizas en zona agrícola

El incendió calcinó más de 3.300 hectáreas y causó la muerte de un auxiliar forestal

Los bomberos estabilizan el incendio de Paüls tras devorar más de 3.300 hectáreas

Muere un auxiliar forestal al caer por un barranco cuando trabajaba en la extinción del incendio de Paüls

Imagen de las tareas de los Bombers en el incendio del mes de julio en Paüls (Baix Ebre). / Jordi Otix

ACN

ACN

BARCELONA
Una persona ha sido denunciada como investigada por el vertido de cenizas en zona agrícola que podría haber sido la causa del incendio en Paüls (Baix Ebre) este pasado mes de julio. El incendio quemó durante varios días, calcinó más de 3.300 hectáreas y causó la muerte de un auxiliar forestal.

Así lo ha revelado este jueves el inspector jefe de los Agents Rurals, Antoni Mur, en una comparecencia en Barcelona. "Hay una persona denunciada por una presunta actitud negligente y que es la que creemos que causó el incendio", ha apuntado Mur, indicando que la causa del incendio habría estado por el vertido de cenizas en una zona agrícola.

Es demasiado

El sector de las criptomonedas reacciona a la bajada de tipos de la Reserva Federal: "La Fed se encuentra en una posición desafiante"

Catalunya cierra el verano con 2.168 incendios, 1.333 más que el año pasado

El juez mantiene preso a Santos Cerdán aunque adelanta que saldrá antes de cumplir seis meses en la cárcel

La estación de Liceu de Barcelona regresa a su aspecto original con los históricos forjados de 1925

Detenido en Girona el líder de un clan de la 'camorra' italiana condenado a 30 años por narcotráfico

Miguel Campoy el empresario desaparecido en el triángulo de las Bermudas

Dan Brown: "Estoy convencido de que la conciencia humana sobrevive a la muerte del cuerpo"