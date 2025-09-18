Última hora
Investigan a una persona que habría causado el incendio en Paüls por el vertido de cenizas en zona agrícola
El incendió calcinó más de 3.300 hectáreas y causó la muerte de un auxiliar forestal
Los bomberos estabilizan el incendio de Paüls tras devorar más de 3.300 hectáreas
Muere un auxiliar forestal al caer por un barranco cuando trabajaba en la extinción del incendio de Paüls
Una persona ha sido denunciada como investigada por el vertido de cenizas en zona agrícola que podría haber sido la causa del incendio en Paüls (Baix Ebre) este pasado mes de julio. El incendio quemó durante varios días, calcinó más de 3.300 hectáreas y causó la muerte de un auxiliar forestal.
Así lo ha revelado este jueves el inspector jefe de los Agents Rurals, Antoni Mur, en una comparecencia en Barcelona. "Hay una persona denunciada por una presunta actitud negligente y que es la que creemos que causó el incendio", ha apuntado Mur, indicando que la causa del incendio habría estado por el vertido de cenizas en una zona agrícola.
