Dos hombres detenidos y 450 plantas de marihuana requisadas en una plantación en Riudoms

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado una plantación de marihuana en una finca de Riudoms (Baix Camp) este jueves por la mañana. En total se han intervenido 450 plantas y se ha detenido a dos hombres de 44 y 23 años como presuntos autores de los delitos contra la salud pública, tenencia de armas y defraudación de fluido eléctrico.

También se han decomisado dos escopetas, una arma corta de fuego real y 3.000 euros en efectivo. El caso se inició a mediados del pasado mes de agosto cuando los Mossos d'Esquadra tuvieron conocimiento que en una finca de Riudoms había una plantación de marihuana. Una vez verificadas estas informaciones y con la autorización judicial pertinente, esta mañana se ha realizado la entrada y pesquisa en la finca.

Los arrestados pasarán en las próximas horas a disposición judicial ante el juzgado en funciones de guardia de Reus.