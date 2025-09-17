Transportes licita por 9,1 millones la construcción de un paso de peatones y bicis de la N-340 en Tarragona

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado este miércoles por 9,1 millones de euros, IVA incluido, un contrato completo para ejecutar las obras de los carriles de peatones y bicicletas en la carretera N-340 y la instalación de pantallas acústicas en la autovía A-7 a lo largo del término municipal de Tarragona. En total, más de 9 kilómetros de obras en carreteras estatales que se enmarcan en un convenio suscrito entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Tarragona.

Se trata de un conjunto de tres actuaciones diferentes dentro de un mismo proyecto que se ha licitado ahora. Por una parte, el contrato prevé la construcción de carriles de peatones y de bicicletas de la carretera nacional N-340, a su paso por Tarragona. Concretamente, será entre los puntos kilométricos del 1160 al 1160'8 y del 1165'2 al 1171'4, es decir, en los tramos entre Torreforta y el río Francolí, por una parte; y entre la rotonda de la Arrabassada y la urbanización de la Móra de esta carretera.

La primera de las actuaciones es la construcción del paso de peatones y bicicletas en el puente sobre el río Francolí, un proyecto muy reclamado por parte del Ayuntamiento de Tarragona, ya que es el último tramo para conectar la ciudad con el carril bici de Ponent. La segunda actuación es la construcción de un carril bici y peatonal a lo largo de la vía entre el enlace con la autovía A-7 al nordeste de Tarragona y cerca del límite municipal con Altafulla.

En tercer lugar, habrá la instalación de pantallas acústicas en ambos lados de la autovía A-7 a su paso por el núcleo urbano y las urbanizaciones, en concreto, entre los puntos kilométricos del 1161'3 al 1163'5, que corresponde al tramo entre la A-27 y la carretera del Cementerio de Tarragona. Este es considerado el primer cinturón de la ciudad. Ni el gobierno central ni el Ayuntamiento de Tarragona no han concretado previsión de fechas de estos proyectos.

A raíz de la licitación, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), lo ha definido como "una buena noticia"y que será "muy transformador para las urbanizaciones de Llevant". "Este es un paso más en la voluntad de vertebrar la ciudad con una trama urbana, será un cambio radical", ha dicho Viñuales, recordando que este era un proyecto que se inició con el gobierno del exalcalde Josep Fèlix Ballesteros. En cuanto a las afectaciones al tráfico, Viñuales ha reconocido que la movilidad "será complicada" en los próximos años pero que espera que los tarraconenses "lo entiendan".

Una necesidad "exponencial"

Desde el gobierno estatal apuntan que la situación de la N-340 en los tramos en los que se actuará, con "numerosas urbanizaciones residenciales", ha hecho que la demanda de tráfico peatonal y de bicicletas esté "creciendo exponencialmente". En el sur de Tarragona, los tramos de la carretera N-340, especialmente los situados cerca del núcleo, han adquirido un carácter marcadamente urbano, por lo que también se ha hecho necesaria la construcción de los carriles bici y peatonales. Por otro lado, el tramo más antiguo de la travesía de la A-7 tiene "un carácter marcadamente urbano y soportando niveles importantes de ruido", señala el gobierno.

Estas actuaciones, entre otras, quedaron recogidas en el convenio que en noviembre de 2023 subscribieron el Ministerio y el Ayuntamiento de Tarragona, por el cual se ceden al municipio hasta 15 kilómetros de carreteras repartidos en varios tramos de las vías N-340, N-340A y T-11, actualmente de titularidad estatal. Esto será después de ejecutar por parte del Ministerio una serie de actuaciones de acondicionamiento, mejora y humanización en dichos tramos con una inversión estimada de 13 millones de euros, IVA incluido.

Otras acciones futuras del proyecto se encuentran actualmente en redacción y tienen una inversión prevista de 3,06 millones de euros. En este sentido, habrá mejoras de la antigua nacional N-340a y la N-340b entre Tarragona y Bonavista, por valor de 2,14 millones; una vía peatonal y ciclista y otras mejoras de la N-340a entre la rotonda de la Móra y Altafulla, con 420.000 euros; y finalmente otra vía peatonal y ciclista y otras mejoras en la N-340a entre la ciudad y la rotonda de les Gavarres, con 500.000 euros.