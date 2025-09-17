Tarragona cerrará el espacio aéreo durante el dispositivo de seguridad de la Baixada de l'Àliga de Santa Tecla

Con las fiestas de Santa Tecla iniciadas desde el pasado viernes, 12 de septiembre, la Guàrdia Urbana de Tarragona activó un dispositivo especial de seguridad que se intensificará a lo largo de los próximos días, con el segundo fin de semana festivo y hasta el último día, el 24 de septiembre. En este dispositivo destaca la apuesta por la vigilancia preventiva de los actos más multitudinarios y del uso de tecnología específica, como un dron para el acto con una mayor afluencia prevista, la Baixada de l’Àliga, de la noche del 21 al 22 de septiembre.

En este sentido, EL PERIÓDICO ha podido confirmar que la policía local tarraconense cerrará el espacio aéreo de la ciudad durante el acto de la Baixada, en especial del centro y de la Part Alta, para poder usar el dron de forma segura y sin interferencias. "Tendremos vigilancia aérea por todo el circuito de la noche del 21 de septiembre, y la restricción del espacio aéreo se debe a que no pueda acceder ningún otro dron particular", ha explicado el intendente y jefe de la Guàrdia Urbana de Tarragona.

De este modo, el dispositivo tecnológico no se limitará solamente al espacio de la Baixada de l'Àliga, es decir, las calles de la Part Alta, sino que también vigilará el entorno del passeo de Les Palmeres, también con una gran afluencia prevista por los conciertos de Barraques. En caso de detectar un dron no autorizado, desde la Guàrdia Urbana explican que intervendrán el aparato y buscarán al piloto para denunciarlo.

Con el 2024 de modelo

Referente al dispositivo de seguridad de la noche de la Baixada de l'Àliga, la policía tarraconense informa que será muy parecido al que se estrenó en 2024, con vigilancia en todos los accesos de la Part Alta. En especial, el que se ubicará en la Rambla Vella y en el que se harán controles de armas blancas; pero también se colocarán en el Portal del Roser y la calle Portella. Todo el dispositivo se hará en colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad, como Mossos d'Esquadra, Protecció Civil y el Servei d'Emergències Mèdiques.

El control de armas blancas será "muy selectivo", como el del año pasado, que para Vázquez fue "muy eficiente". El dispositivo también vigilará la introducción a la Part Alta de todo tipo de armas y drogas, con la presencia de la unidad canina del cuerpo.

En estos dispositivos de la noche del 21 de septiembre contarán con agentes uniformados y con el mismo jefe de la Guàrdia Urbana, Manuel Vázquez, en el sitio de comando de la Rambla Vella. "Esto demuestra como de importante es para nosotros esta noche", afirma el intendente. La policía también activará un refuerzo interno de agentes de investigación interna y de paisano para evitar hurtos o incidentes, así como de la policía administrativa y de tráfico, por los cortes de la circulación.

Desde la Guàrdia Urbana avisan que también estarán pendientes de los comercios 24 horas, y recuerdan que la venta de bebidas alcohólicas está prohibida a partir de las 22:00 horas. La prohibición afecta "tanto a menores como a mayores de edad". El año pasado se detectaron y denunciaron algunos establecimientos en este sentido.

Seguridad "en todos los actos"

En cuanto al resto de actos de las fiestas, y teniendo en cuenta que la Guàrdia Urbana activó el dispositivo especial de Santa Tecla el pasado 12 de septiembre pero que los actos más multitudinarios serán entre los días 20 y 24, la apuesta de seguridad seguirá también el ejemplo del dipositivo del año 2024. "La Guàrdia Urbana está presente en todos los actos de formato mediano o grande", explica Vázquez, que reconoce cierta tranquilidad justo antes del fin de semana más intenso.

En este sentido, el intendente apunta que las cifras del dispositivo del año pasado, en el que se denunciaron un centenar de personas y hubo cinco detenciones, es una buena referencia y que los números son asumibles en estas fiestas. "Teniendo en cuenta que en pocos días circulan miles de personas por estas calles, las del 2024 son cifras insignificantes", resume Vázquez.

La única diferencia entre el dispositivo del año pasado y el de este año ha sido el del acto La Cucafera Baixa, que tuvo lugar este pasado sábado por la noche y en el que cada vez se suman más jóvenes. Comparado con hace unos años, cuando el acto era seguido por los vecinos del barrio del Port, ahora atrae a miles de personas hasta la plaza dels Carros, en la Part Baixa, con una verbena. "Este es un acto muy bonito pero que cada vez está cogiendo un carácter más multitudinario, por eso para nosotros ha tenido un peso clave en la seguridad, en términos de orden público y de tráfico", asegura el intendente.