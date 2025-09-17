La facultad de Educación y Psicología de la URV de Tarragona reabrirá en 2026 tras una reforma integral de 9,5 millones

Las obras de reforma y rehabilitación de la Facultad de Educación y Psicología de la URV del campus Sescelades (Tarragona) avanzan según el calendario previsto, y en febrero de 2026 ya tendrían que estar terminadas, según indican desde la misma universidad. En un inicio se había contemplado que los alumnos volvieran a las instalaciones a principios del año próximo, pero finalmente los estudiantes no pisarán las nuevas aulas hasta el curso 2026-2027.

El rector de la URV, Josep Pallarès, señaló este martes, durante una visita de obras, que se hará una "gestión conjunta" del campus, una "optimización". De este modo, alumnos de los grados de química podrían dar clases en la Facultad de Educación y Psicología, y los de este ramo podrían seguir algunas de las asignaturas en la Facultad de Química.

La reforma integral de la Facultad de Educación y Psicología tiene un presupuesto de más de 9'5 millones de euros, con financiación de la misma universidad y de la Diputació de Tarragona. Así, se adaptará a la normativa vigente y se mejorará la eficiencia energética y la accesibilidad. El rector ha explicado que las obras continúan con los "plazos establecidos" y que la previsión es empezar el curso 2026-2027 en las nuevas instalaciones.

Se trata de una reforma pero que mantendrá la estructura del edificio, que fecha de 1976. Habrá el mismo número de aulas, de superficie construida y prácticamente la misma distribución. Por eso, el rector hoy por hoy no contempla ofrecer nuevos grados ni otros tipos de enseñanzas, sino que se "mantendrá" el número total de alumnos que hay actualmente.

El rector también aparca de momento la idea de una nueva Facultad de Educación y Psicología. Recuerda que con la reforma la URV tendrá unas "instalaciones nuevas". "Con esto cubrimos las necesidades a nivel de alumnado y de profesorado de la Facultad de Educación y Psicología", ha apuntado.

Una Aula Magna nueva y redistribución del alumnado

En cuanto al proyecto inicial, se ha modificado lo que hace referencia al Aula Magna de la facultad. Se ha tenido en cuenta la instalación de un escenario más grande para poder meter a la orquesta de la URV. De este modo, el Aula Magna del campus Sescelades será la sede de la orquesta. Tendrá capacidad para 406 personas y será un espacio "abierto a toda la ciudadanía", ha remarcado Pallarès. En este sentido, el rector ha insistido que tiene que ser "una sala lo más polivalente posible y que tenga un uso intensivo". Y ha comentado que podrá albergar actividades de otras instituciones y entidades de la ciudad.

Durante este curso, 1.500 alumnos de educación y psicología se han tenido que redistribuir por otros espacios mientras se llevan a cabo las obras. La gran mayoría, más de 1.200 estudiantes se han ubicado en el aulario del mismo campus Sescelades, y 250 personas están en el Seminario, en la Part Alta de Tarragona. El rector ha defendido que son unas instalaciones "muy dignas" y que se han "adecuado a las necesidades". "Los problemas han sido muy menores a los que nos podíamos imaginar por el volumen de personas que hemos movilizado", ha concluido.

Sin aparcamiento disuasivo

Una de las demandas históricas del campus es la mejora de la zona de aparcamiento, que es escasa y en varios descampados alrededor del centro universitario. El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha reconocido que a pesar de que "hace décadas podía ser absolutamente el extrarradio de la ciudad", hoy en día es uno de los "epicentros". Aun así, de momento el Ayuntamiento de Tarragona no prevé poner un aparcamiento disuasivo en esta zona. "A veces no hay que aparcar en la misma puerta de la facultad, esto se tiene que entender que no siempre podrá ser así", ha señalado el alcalde.

Viñuales ha explicado que la administración no puede "actuar" en terrenos que no sean de titularidad municipal. "No hay un parking disuasivo previsto en este entorno, pero es innegable que tenemos otros bastante próximos conectados con transporte público", ha asegurado.