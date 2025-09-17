La antigua plaza de toros de Tarragona se llamará CaixaBank Tarraco Arena durante cuatro años

De la plaza de toros de Tarragona a la Tarraco Arena Plaça y, desde este miércoles, la CaixaBank Tarraco Arena. El mítico equipamiento del centro de la capital, propiedad de la Diputació de Tarragona, ha cambiado el nombre debido a un acuerdo de patrocinio que estará vigente durante los próximos cuatro años, entre la empresa gestora del inmueble, Apic Media, y CaixaBank.

El equipamiento, que fue objeto de una profunda remodelación entre 2006 y 2010 con la que dejó de ser una plaza de toros, es actualmente sede de espectáculos culturales, sociales, políticos y deportivos de alto nivel. El nombre en su página web se ha actualizado de inmediato.

A partir de ahora será CaixaBank la principal patrocinadora del inmueble del cruce entre las calles de Jaume I y Mallorca de Tarragona, hasta ahora conocido por el nombre de Tarraco Arena Plaça. El nombre pasará a contener la nueva marca, mientras que la propiedad del edificio la mantendrá la Diputació de Tarragona. Ni CaixaBank ni Apic Media, la empresa gestora, no han informado de las condiciones económicas del acuerdo que se ha hecho público este miércoles en un acto con la presencia del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.

El director del equipamiento, de Apic Media, Jesús Féliz, ha afirmado en el acto que con la colaboración del banco quieren convertirse en un "referente del sur de Catalunya" y que les permitirá hacer "un salto cualitativo en la programación". Féliz ha afirmado que quieren seguir compaginando los espectáculos culturales con los eventos privados, con la misma dinámica que ha habido hasta ahora, y ha avanzado que de cara al 2026 ya tienen cerrada la presencia de cuatro multinacionales.

El inmueble, obra del arquitecto tarraconense Ramon Salas i Ricomà, se inauguró en 1883 como plaza de toros, la mayor de la provincia de Tarragona. Fue remodelado por completo con la pérdida de la función principal, y en 2010 fue rebautizada como Tarraco Arena Plaça, una gran ubicación con capacidad para miles de personas para realizar actos de todo tipo. Precisamente es aquí donde se realiza, cada dos años y desde sus inicios en la década de 1930, el Concurs de Castells de Tarragona.