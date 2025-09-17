Tarragona
La antigua plaza de toros de Tarragona se llamará CaixaBank Tarraco Arena durante cuatro años
CaixaBank y Apic Media, las empresas del acuerdo del patrocinio, no han hecho públicas las condiciones económicas
De la plaza de toros de Tarragona a la Tarraco Arena Plaça y, desde este miércoles, la CaixaBank Tarraco Arena. El mítico equipamiento del centro de la capital, propiedad de la Diputació de Tarragona, ha cambiado el nombre debido a un acuerdo de patrocinio que estará vigente durante los próximos cuatro años, entre la empresa gestora del inmueble, Apic Media, y CaixaBank.
El equipamiento, que fue objeto de una profunda remodelación entre 2006 y 2010 con la que dejó de ser una plaza de toros, es actualmente sede de espectáculos culturales, sociales, políticos y deportivos de alto nivel. El nombre en su página web se ha actualizado de inmediato.
A partir de ahora será CaixaBank la principal patrocinadora del inmueble del cruce entre las calles de Jaume I y Mallorca de Tarragona, hasta ahora conocido por el nombre de Tarraco Arena Plaça. El nombre pasará a contener la nueva marca, mientras que la propiedad del edificio la mantendrá la Diputació de Tarragona. Ni CaixaBank ni Apic Media, la empresa gestora, no han informado de las condiciones económicas del acuerdo que se ha hecho público este miércoles en un acto con la presencia del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
El director del equipamiento, de Apic Media, Jesús Féliz, ha afirmado en el acto que con la colaboración del banco quieren convertirse en un "referente del sur de Catalunya" y que les permitirá hacer "un salto cualitativo en la programación". Féliz ha afirmado que quieren seguir compaginando los espectáculos culturales con los eventos privados, con la misma dinámica que ha habido hasta ahora, y ha avanzado que de cara al 2026 ya tienen cerrada la presencia de cuatro multinacionales.
El inmueble, obra del arquitecto tarraconense Ramon Salas i Ricomà, se inauguró en 1883 como plaza de toros, la mayor de la provincia de Tarragona. Fue remodelado por completo con la pérdida de la función principal, y en 2010 fue rebautizada como Tarraco Arena Plaça, una gran ubicación con capacidad para miles de personas para realizar actos de todo tipo. Precisamente es aquí donde se realiza, cada dos años y desde sus inicios en la década de 1930, el Concurs de Castells de Tarragona.
Suscríbete para seguir leyendo
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- David Jiménez, abogado experto en herencias: “Puedes donar tu casa a tus hijos y seguir viviendo en ella”
- Luis Garvía, director en finanzas: 'Es un desastre absoluto que un tercio de las viviendas que se van a adjudicar sea por herencia
- Muere la tiktoker mexicana Marian Izaguirre a los 23 años tras haber sido encontrada en estado crítico en un hotel
- Cae en Tarragona una banda que cobraba entre 400 y 600 euros a extranjeros por falsos empadronamientos