Tarragona y Voiron (Francia) se hermanarán estas fiestas de Santa Tecla con el licor Chartreuse como símbolo de unión

Tarragona y la ciudad francesa de Voiron firmarán un acuerdo de hermanamiento este mismo mes de septiembre, en el marco de las Fiestas de Santa Tecla. Y el motivo de la unión no es otro que el licor más querido y más tomado en Tarragona durante la fiesta mayor y a lo largo de todo el año, el Chartreuse. Las dos ciudades, que forman parte del pacto de amistad con todos aquellos lugares que han acogido una destilería del producto francés, han aprobado en los respectivos plenos municipales la nueva unión que reforzará, todavía más, sus vínculos históricos y culturales.

Será el lunes 22 de septiembre, vigilia de Santa Tecla, cuando los alcaldes de Tarragona y Voiron se encontrarán en el salón de actos del Ayuntamiento de Tarragona para el acto oficial de firma del hermanamiento, un acto institucional de una gran trascendencia porque será la primera unión con otra ciudad que firma Tarragona en casi dos décadas. El acto será justo antes de la Cercavila de Santa Tecla y de la entonación del pasodoble 'Amparito Roca' por parte de 200 músicos, para dotarlo de más carácter festivo y de mayor magnitud.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, explica en declaraciones a EL PERIÓDICO, que el hermanamiento con Voiron es "un honor", y pone en valor "los vínculos humanos y tradicionales", demostrados a través de intercambios y visitas de entidades del Seguici Popular de Tarragona a la destilería de Chartreuse de Voiron. "Animo a todo el mundo a visitar la ciudad diciendo que son de Tarragona", avisa el alcalde, asegurando que los tarraconenses son muy bien acogidos en la villa francesa.

Tarragona y el Chartreuse

La relación de Tarragona con el licor Chartreuse viene de lejos y es ahora, durante las fiestas de Santa Tecla, cuando más se reivindica. El producto alcohólico, creado a principios del siglo XVII por los padres cartujos instalados cerca de Grenoble, también se llegó a producir, durante décadas, en Tarragona. Con la expulsión de los monjes de Voiron, por parte del gobierno francés, en 1903, estos llegaron a Catalunya, donde también había una importante presencia de cartujanos. La familia Muller los acogió en la que se convertiría en la Fábrica Chartreuse, en la plaza de los Infants y donde se empezó a destilar el denominado Chartreuse de Tarragona el 1904.

La fórmula y el material eran los mismos que habían utilizado los monjes en Francia y durante más de ocho décadas, hasta el 1990, gran parte de la producción mundial del licor se hizo en Tarragona, estableciendo vínculos importantes y todavía recientes con la ciudad. Desde entonces, la fábrica ha sido cerrada, propiedad de la Generalitat de Catalunya, a pesar de que algunas instalaciones han acogido la Escuela Oficial de Idiomas. Hoy en día, las últimas botellas de Chartreuse etiquetadas a Tarragona valen centenares de euros y son consideradas artículos de coleccionismo.

Tarragona forma parte del pacto de amistad entre siete ciudades, como París, Marsella y Voiron, entre otras poblaciones francesas, que se firmó el 2017 alrededor de la cultura del licor amarillo y verde, con ubicaciones que han acogido históricamente una destilería de Chartreuse. De hecho, durante estas mismas fiestas de Santa Tecla, el día 20 por la tarde, el Ayuntamiento de Tarragona ha previsto una bienvenida institucional a estas ciudades, aprovechando el 25.º cumpleaños de la declaración del conjunto arqueológico de Tàrraco como Patrimonio Mundial por la Unesco. En este acto participarán varios elementos festivos y culturales de Tarragona.

Los vínculos con Voiron

Viñuales explica que a Voiron, situada en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, en el departamento de Isère, "quieren a Tarragona y Santa Tecla". Una muestra de esto es la larga lista de visitas que han hecho numerosos elementos del Seguici Popular, entre viajes oficiales por las fiestas de la Primavera e intercambios no oficiales. En este sentido, destacan las visitas de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau o las presencias que han mantenido l'Àliga, los 'diables', la Moixiganga, la Víbria y algunos de los bailes, que han actuado a las puertas de la destilería de Chartreuse.

El licor de los monjes se ha convertido incluso en la bebida emblemática de las fiestas de Santa Tecla, cuando es tradición degustar la Mamadeta, un cóctel helado con Chartreuse verde y amarillo en combinación con granizado de limón. También es habitual, desde el año 2000, que la fábrica francesa comercialice una edición especial por las fiestas de Tarragona, con la combinación de los dos colores y con una etiqueta dedicada a un elemento del Séquito.

El de Voiron se trata del séptimo hermanamiento que establece Tarragona a lo largo de los últimos casi 60 años, todos con ciudades europeas y con las que mantiene importantes vínculos humanos, sociales, culturales e históricos. La lista se inauguró el 1968 con la ciudad de Aviñón y la siguió Alguer (1972), única ciudad italiana donde se habla el catalán. Las otras ciudades son Orleans, Francia (1978); Stafford, Reino Unido (1992); Klagenfurt, Austria (1996) y Pompeya, Italia (2006).