Sucesos
Los Bombers descartan una fuga de gas en un instituto de La Ràpita que ha atendido a tres alumnos por indisposición
Los Bombers han descartado la presencia de sustancias tóxicas en el aire tras realizar lecturas de gases
Tres alumnos de un instituto de La Ràpita (Montsià) han sufrido una indisposición este martes, por causas que aún se desconocen, y han tenido que ser atendidos por el Sistema de Emergències Mèdiques (SEM). Dos de ellos han sido trasladados al hospital de Amposta en estado leve, mientras que el otro ha recibido el alta ‘in situ’.
Los Bombers de la Generalitat, que han desplazado dos dotaciones, han recibido el aviso a las 13.41 horas y han realizado lecturas de gases tanto en el interior como en el exterior del centro, que han dado negativo. Así se ha descartado la presencia de sustancias tóxicas en el aire.
Los tres alumnos afectados del instituto Els Alfacs de La Ràpita son menores de edad, según el SEM, que ha enviado cuatro unidades terrestres. El origen de la indisposición de los jóvenes está siendo investigado en estos momentos.
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
- Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
- El festivo de octubre que cae en domingo, según el calendario laboral 2025: adiós al puente soñado
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si faltas 3 días seguidos al trabajo te quedas sin paro