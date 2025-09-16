Los Bombers descartan una fuga de gas en un instituto de La Ràpita que ha atendido a tres alumnos por indisposición

Tres alumnos de un instituto de La Ràpita (Montsià) han sufrido una indisposición este martes, por causas que aún se desconocen, y han tenido que ser atendidos por el Sistema de Emergències Mèdiques (SEM). Dos de ellos han sido trasladados al hospital de Amposta en estado leve, mientras que el otro ha recibido el alta ‘in situ’.

Los Bombers de la Generalitat, que han desplazado dos dotaciones, han recibido el aviso a las 13.41 horas y han realizado lecturas de gases tanto en el interior como en el exterior del centro, que han dado negativo. Así se ha descartado la presencia de sustancias tóxicas en el aire.

Los tres alumnos afectados del instituto Els Alfacs de La Ràpita son menores de edad, según el SEM, que ha enviado cuatro unidades terrestres. El origen de la indisposición de los jóvenes está siendo investigado en estos momentos.