Personal sanitario del Hospital Joan XXIII de Tarragona se manifiesta para reclamar mejoras laborales y reconocimiento profesional

Los profesionales sanitarios se han manifestado este martes en diferentes puntos de Catalunya para reclamar el reconocimiento de su carrera profesional y mejoras laborales, entre las cuales hay la jubilación parcial anticipada y una reducción de la jornada hasta las 35 horas semanales. La concentración en Tarragona, ante el Hospital Joan XXIII, se ha sumado a las realizadas en Barcelona, Lleida y Girona, y ha contado con la presencia de diferentes sindicatos y unas sesenta personas.

Los trabajadores manifestados han afirmado que el gobierno español está bloqueando la negociación del nuevo estatuto marco: "En dos años de negociaciones no se ha avanzado y ahora tienen prisa, entendemos que para sacar rédito político", ha afirmado Nuria Piñana, secretaria de Sanidad de CCOO en Tarragona.

El nuevo estatuto marco tiene que definir las condiciones laborales de los trabajadores del ámbito sanitario y después de dos años de conversaciones entre sindicatos y ministerio todavía no hay acuerdo. Los profesionales han afirmado que en las últimas semanas el gobierno central ha decidido romper el calendario de reuniones previsto y cerrar las negociaciones en un foro que aseguran que no tiene validez legal y que no es el lugar adecuado para hablar estas cuestiones.

Reclamaciones laborales

Uno de los puntos de confrontación es el reconocimiento y retribución del nivel A1. "Nos dicen que no habría ningún problema para el reconocimiento, pero sin retribución. No puede ser que una cosa que nos corresponde por ley nos la estén retirando", ha apuntado Catalina Ródenas, secretaria provincial de SATSE, el sindicado de enfermería, en Tarragona.

Piñana ha añadido que desde hace años han incrementado las tareas que llevan a cabo, con más responsabilidades, así como también el nivel de estudios que tienen los trabajadores, y que esto no se ha visto valorado ni recompensado. "Además, esto va en cascada. Si yo me posiciono como A1, el que venga por detrás también podrá avanzar", ha comentado Ródenas. Este punto comportaría unos ingresos de entre 300 y 400 brutos mensuales más para los profesionales, según han indicado.

Otra de las reivindicaciones es la anticipación de la edad de jubilación, puesto que consideran que puede llegar a ser un riesgo hacer turnos nocturnos de urgencias con 67 años. Finalmente, también han reclamado la jornada laboral de 35 horas semanales. "Tiene que entrar dentro del estatuto marco", ha valorado Ródenas.

Piñana también ha anunciado que el próximo 1 de octubre hay prevista una manifestación en Madrid. "No pararemos. Continuaremos con las movilizaciones. Los políticos tienen que saber que esto no quedará aquí y que el sistema sanitario público está muy tensionado", ha exclamado. A día de hoy los sindicatos no descartan ir a la huelga en el futuro si la negociación no se cierra favorablemente a sus intereses.