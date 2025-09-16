Luz verde a la construcción de un nuevo centro de culto islámico en Tarragona

La Comisión Territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona, un organismo territorial de la Generalitat de Catalunya, ha aprobado definitivamente el plan especial para un nuevo centro de culto en el barrio de Bonavista de Tarragona. Las futuras instalaciones, que todavía no tienen fecha de inicio de construcción, están impulsadas por la Comunidad Islámica del barrio tarraconense.

Este nuevo centro de culto estará situado en la calle Onze del barrio de Bonavista, y supondrá la mudanza de la entidad religiosa respecto del actual local, ubicado en la calle Cinc, a unos 300 metros. Este nuevo espacio estará mejor condicionado que el actual.

El proyecto aprobado prevé la construcción de un edificio de dos plantas, con una superficie de entre 500 y 600 metros cuadrados y una ocupación máxima de 288 personas. La voluntad es que haya un espacio dedicado al culto pero también aulas de formación y otros espacios. La iniciativa ya había sido aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Tarragona este pasado mes de junio.