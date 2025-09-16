Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Deportes

El campeonato de Europa de triatlón de Tarragona se disputará el 13 y 14 de junio de 2026

El epicentro será en el entorno del Port de Tarragona y acogerá a centenares de atletas

Tarragona, candidata a acoger el campeonato europeo de triatlón en 2026

El Moll de Costa del Port de Tarragona, espacio que acogerá la competición internacional en junio del 2026.

El Moll de Costa del Port de Tarragona, espacio que acogerá la competición internacional en junio del 2026. / Ayuntamiento de Tarragona

El Periódico

El Periódico

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El campeonato de Europa de triatlón en distancia olímpica se disputará el 13 y el 14 de junio de 2026 en Tarragona, según ha informado el consistorio en un comunicado. Le pasado mes de agosto se anunció la intención de que la ciudad catalana se convirtiera en la sede de la competición internacional.

La competición tendrá como epicentro el entorno del Port de Tarragona y combinará las pruebas élite, paratriatlón y grupos de edad en las distancias esprint y estándar.

El comité ejecutivo de Europe Triathlon designó en agosto a Tarragona como sede del campeonato de Europa de triatlón, que reunirá a centeneres de atletas.

Noticias relacionadas y más

"En los próximos meses, Europe Triathlon, la Federación Española de Triatlón, el Ayuntamiento de Tarragona, la Generalitat, el Port y la Federació Catalana de Triatló trabajarán conjuntamente para ultimar los detalles del fin de semana de competición, los recorridos y los horarios", ha explicado el consistorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
  2. Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
  3. David Jiménez, abogado experto en herencias: “Puedes donar tu casa a tus hijos y seguir viviendo en ella”
  4. Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
  5. El festivo de octubre que cae en domingo, según el calendario laboral 2025: adiós al puente soñado
  6. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  7. Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
  8. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si faltas 3 días seguidos al trabajo te quedas sin paro

Los bodegueros españoles también rebajan su previsión de cosecha tras las olas de calor del verano

Los bodegueros españoles también rebajan su previsión de cosecha tras las olas de calor del verano

Los Bombers descartan una fuga de gas en un instituto de La Ràpita que ha atendido a tres alumnos por indisposición

Los Bombers descartan una fuga de gas en un instituto de La Ràpita que ha atendido a tres alumnos por indisposición

El paso de Robert Redford por el Congreso de Telefonía Móvil en Barcelona

El paso de Robert Redford por el Congreso de Telefonía Móvil en Barcelona

La filmografía de Robert Redford, en 5 películas destacadas (y dónde verlas)

La filmografía de Robert Redford, en 5 películas destacadas (y dónde verlas)

Sydney McLaughlin hace historia y pulveriza su récord mundial de 400 vallas en Tokio

Sydney McLaughlin hace historia y pulveriza su récord mundial de 400 vallas en Tokio

El campeonato de Europa de triatlón de Tarragona se disputará el 13 y 14 de junio de 2026

El campeonato de Europa de triatlón de Tarragona se disputará el 13 y 14 de junio de 2026

La empresa catalana Trace ID abre en L’Hospitalet una nueva planta de soldadura de chips "pionera en Europa"

La empresa catalana Trace ID abre en L’Hospitalet una nueva planta de soldadura de chips "pionera en Europa"

DIRECTO | Al menos 78 muertos en Gaza en plena invasión terrestre de la ciudad de Gaza

DIRECTO | Al menos 78 muertos en Gaza en plena invasión terrestre de la ciudad de Gaza