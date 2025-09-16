El campeonato de Europa de triatlón de Tarragona se disputará el 13 y 14 de junio de 2026

El campeonato de Europa de triatlón en distancia olímpica se disputará el 13 y el 14 de junio de 2026 en Tarragona, según ha informado el consistorio en un comunicado. Le pasado mes de agosto se anunció la intención de que la ciudad catalana se convirtiera en la sede de la competición internacional.

La competición tendrá como epicentro el entorno del Port de Tarragona y combinará las pruebas élite, paratriatlón y grupos de edad en las distancias esprint y estándar.

El comité ejecutivo de Europe Triathlon designó en agosto a Tarragona como sede del campeonato de Europa de triatlón, que reunirá a centeneres de atletas.

"En los próximos meses, Europe Triathlon, la Federación Española de Triatlón, el Ayuntamiento de Tarragona, la Generalitat, el Port y la Federació Catalana de Triatló trabajarán conjuntamente para ultimar los detalles del fin de semana de competición, los recorridos y los horarios", ha explicado el consistorio.