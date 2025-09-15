Sucesos
Detenidos tres ladrones en Tarragona por robar dinero y objetos de valor a un turista en el aeropuerto de Valencia
Los agentes recuperan 5.820 euros en efectivo y artículos valorados en unos 48.000 euros
Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes a dos hombres y una mujer de edades comprendidas entre los 41 y 69 años como presuntos autores de un delito de hurto. Los hechos tuvieron lugar en el aeropuerto de Manises (València), donde habrían sustraído dinero y objetos valorados en cerca de 48.000 euros a una turista, al aprovechar un momento de descuido de la víctima cuando quería alquilar un vehículo, y posteriormente huyeron también en un turismo de alquiler.
La Policía Nacional, al tener conocimiento de los hechos, sospechó que se trataba de un grupo itinerante e inició una investigación. Así mismo, difundió las características del vehículo a los Mossos d'Esquadra, que lo localizaron e interceptaron en la AP-7, en la salida de Tarragona.
En el cacheo del vehículo, los agentes intervinieron 5.820 euros en efectivo, joyas y relojes de gran valor, bolsas de lujo, dispositivos electrónicos, herramientas para forzar cerraduras y varios billetes de 100 euros falsos. Todo ello, valorado en unos 48.000 euros. Los tres arrestados, todos con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, pasaron a disposición judicial.
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”
- La aerolínea 'low cost' Play lanza vuelos a Islandia desde 69 euros para la temporada de auroras boreales
- ÚLTIMA HORA de la Vuelta, hoy en DIRECTO
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
- La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
- Carlos Galán, experto en inversión: 'Comprar una casa en la playa o en la montaña es uno de los mayores errores que puedes cometer
- El barrio de Bellvitge de L’Hospitalet cumple 60 años de historia y reivindicación: “Antes luchábamos mucho más”