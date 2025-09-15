Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenidos tres ladrones en Tarragona por robar dinero y objetos de valor a un turista en el aeropuerto de Valencia

Los agentes recuperan 5.820 euros en efectivo y artículos valorados en unos 48.000 euros

El material y el dinero recuperado por la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra.

El material y el dinero recuperado por la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra. / Cedida

ACN

ACN

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes a dos hombres y una mujer de edades comprendidas entre los 41 y 69 años como presuntos autores de un delito de hurto. Los hechos tuvieron lugar en el aeropuerto de Manises (València), donde habrían sustraído dinero y objetos valorados en cerca de 48.000 euros a una turista, al aprovechar un momento de descuido de la víctima cuando quería alquilar un vehículo, y posteriormente huyeron también en un turismo de alquiler.

La Policía Nacional, al tener conocimiento de los hechos, sospechó que se trataba de un grupo itinerante e inició una investigación. Así mismo, difundió las características del vehículo a los Mossos d'Esquadra, que lo localizaron e interceptaron en la AP-7, en la salida de Tarragona.

En el cacheo del vehículo, los agentes intervinieron 5.820 euros en efectivo, joyas y relojes de gran valor, bolsas de lujo, dispositivos electrónicos, herramientas para forzar cerraduras y varios billetes de 100 euros falsos. Todo ello, valorado en unos 48.000 euros. Los tres arrestados, todos con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, pasaron a disposición judicial.

Feijóo reúne a la plana mayor del PP para implicar a todo el partido en el "ataque" a Sánchez y "preparar el cambio"

¿Qué recuerda la piel de los meses del verano?

Perico Delgado, exciclista y comentarista de TVE, carga contra el Gobierno por lo ocurrido en el final de la Vuelta a España: "Eso tal vez no les dé vergüenza"

ÚLTIMA HORA de la guerra de Gaza, hoy en DIRECTO

Directo GUERRA DE UCRANIA | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

Marc Bernal empieza otro viaje después de la lesión

El BOE confirma una nueva deducción de hasta 340 euros en tu IRPF: así puedes beneficiarte de esta ayuda

La Colla Vella de Valls reina en una diada del Primer Diumenge de Santa Tecla 'total' en Tarragona

