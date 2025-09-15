Detenidos tres ladrones en Tarragona por robar dinero y objetos de valor a un turista en el aeropuerto de Valencia

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional detuvieron el pasado lunes a dos hombres y una mujer de edades comprendidas entre los 41 y 69 años como presuntos autores de un delito de hurto. Los hechos tuvieron lugar en el aeropuerto de Manises (València), donde habrían sustraído dinero y objetos valorados en cerca de 48.000 euros a una turista, al aprovechar un momento de descuido de la víctima cuando quería alquilar un vehículo, y posteriormente huyeron también en un turismo de alquiler.

La Policía Nacional, al tener conocimiento de los hechos, sospechó que se trataba de un grupo itinerante e inició una investigación. Así mismo, difundió las características del vehículo a los Mossos d'Esquadra, que lo localizaron e interceptaron en la AP-7, en la salida de Tarragona.

En el cacheo del vehículo, los agentes intervinieron 5.820 euros en efectivo, joyas y relojes de gran valor, bolsas de lujo, dispositivos electrónicos, herramientas para forzar cerraduras y varios billetes de 100 euros falsos. Todo ello, valorado en unos 48.000 euros. Los tres arrestados, todos con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, pasaron a disposición judicial.