La Colla Vella de Valls reina en una diada del Primer Diumenge de Santa Tecla 'total' en Tarragona

Tarragona ha saldado el primer fin de semana de las Fiestas de Santa Tecla con tres días, del viernes al domingo, llenos de actos de cultura popular y tradicional para todos los gustos. Entre las propuestas de 'gegants' y correfoc destaca la diada castellera de Santa Tecla - el Primer Diumenge, que reunió este 14 de septiembre en la plaza de la Font a tres de las mejores 'collas' del panorama, la Colla Vella de Valls, los Castellers de Vilafranca y la Jove de Tarragona, y también los locales Xiquets de Tarragona.

En resumen, un espectáculo 'casteller' de alto voltaje con hasta ocho 'castells' de 'gamma extra', cinco de ellos descargados y con especial protagonismo de la actuación de la Colla Vella, con un magnífico '4 de 9 sense folre' con el que volvió a maravillar la plaza y el 'món casteller'.

Gama extra a varias bandas

La actuación más completa registrada este domingo fue la de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, con hasta cuatro intentos de 'castells' de la máxima dificultad. Sin duda, destaca la apuesta por el '4 de 9 sense folre', el conocido como 'castell total' y que habían estrenado por Sant Fèlix. El 'castell' subió seguro y firme, y se pudo cargar y descargar de manera magistral, prácticamente sin trabajo por la parte del tronco. La actuación de los vallenses había empezado con el '5 de 9 amb folre' y acabó con dos leñas: el '4 de 9 amb folre i pilar' cargado y el 'pilar de 8 amb folre i manilles', también cargado. Dos notas negativas que no esconden una gran actuación.

Al lado suyo, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, una de las 'collas' locales, también dejó el '4 de 9 amb folre i l'agulla' cargado. Era la gran apuesta de los tarraconenses para esta diada y al final se repitió el guion que ya habían hecho en el Catllar: una subida excesivamente nerviosa, una descargada al límite y, finalmente, la caída del pilar solo, sin más consecuencias. Completaron su diada con el '3 de 9 amb folre' y el '4 de 9 amb folre' y, al final, otro 'pilar de 8 amb folre i manilles', el único descargado de toda la cita, con una actuación de alto nivel pero que no sirvió para mejorar los registros ya firmados. Era la primera 'diada' de fiesta mayor de Santa Tecla, de las tres que tienen los lilas: quedan los días 23 y 24 de septiembre.

Sin los objetivos previstos

Los Castellers de Vilafranca, después de una diada de San Fèlix en su casa, el 30 de agosto, en la que no les salió nada como esperaban, llegaban a Tarragona con la intención, como mínimo, de revalidar el '3 de 10 amb folre i manilles', que solo habían descargado en Vilanova a principios de agosto. Esta vez, pero, el 'castell' no tenía las mejores medidas y acabó cayendo cuando le faltaba poco para cargarse. Sin el gran objetivo, los de Vilafranca reordenaron la diada y salieron de la plaza con varios cambios en los 'troncs', que son la parte positiva de la actuación: tanto en el '4 de 9 amb folre' y el '9 de 8' como en el 'pilar de 6' del final, con muchos cambios. Habían abierto con un '5 de 9 amb folre' que ya tienen totalmente controlado.

Finalmente, los Xiquets de Tarragona, después de varias diadas con caídas y muchos interrogantes, se presentaron a la actuación con la intención de completar tres 'castells' de ocho, cosa que no hacen desde finales de junio. Esta vez la suerte tampoco les acompañó y salieron de plaza con solo dos 'castells', el '4 de 8' y el '7 de 8', y tres intentos desmontados: uno de '7 de 8' y dos de '3 de 8'. La noticia positiva de la actuación es que fueron la única pandilla que no cayó. Ahora también los quedan las otras fiestas de fiesta mayor a la vista.