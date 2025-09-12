Reus cortará el tráfico en algunas calles céntricas en una prueba piloto durante la Semana de la Movilidad

El Ayuntamiento de Reus cortará el tráfico de una céntrica calle en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, como una prueba piloto de cara a la reordenación del tráfico de las calles del centro. El corte más importante será el domingo 21 de septiembre y el consistorio quiere que sirva también para concienciar a la población de la incidencia del tráfico privado a la contaminación; mientras que también están previstos cortes de tráfico en los entornos de los centros escolares. La Semana de la Movilidad en Reus será del 16 al 22 de septiembre y este viernes se ha presentado el programa de actividades ciudadanas.

Entre un amplio programa, destaca el corte de la circulación que el ayuntamiento reusense realizará el domingo 21 de septiembre, a lo largo de todo el día, en la calle Doctor Robert del centro. Se evitará cualquier acceso de tráfico rodado a la calle afectada, concretamente en el tramo entre la calle de la Selva del Camp y la plaza Catalunya. Serán poco más de cien metros en los que se pondrá a prueba la circulación y solo podrán acceder los peatones a pie.

La afectación tendrá consecuencias en la movilidad de las calles aledañas, ya que la calle del Doctor Robert, que es de subida, es una importante vía de comunicación rodada entre el centro de Reus, con del Tomb de Ravals, y la plaza Llibertat. El tráfico procedente del Raval del Pallol se deberá desviar en dirección a la calle del Roser.

La jornada del 21 de septiembre, con la restricción de la movilidad, se hará coincidiendo con la celebración del Día Sin Coches y estará organizada por el Servei de Mobilitat i Criculació de la Guàrdia Urbana de Reus. Según apuntan desde el Ayuntamiento, quiere servir para "sensibilizar a la ciudadanía sobre la contribución del tráfico privado a las emisiones de gases de efecto invernadero y la invita a dejar de usar este medio de transporte, por lo menos durante un día, y probar nuevos medios de transporte".

La prueba servirá para recoger información de cara a la implementación de la reordenación del tráfico en esa zona de la ciudad que ya tiene prevista el consistorio. Esta se realizará con el objetivo de mejorar la seguridad viaria y reducir el volumen de vehículos de que atraviesan el centro. La intervención responde a la necesidad de mejorar la seguridad, especialmente de los peatones en un entorno altamente congestionado y con aceras muy estrechas.

Cortes en los entornos escolares

Otros cortes de tráfico se realizarán en los entornos de los centros educativos escolares, dentro del proyecto Entorns Escolars Segurs. El Ayuntamiento cortará, de forma puntual, la circulación de vehículos en tres centros educativos de la ciudad con un triple objetivo: hacer pedagogía, informar del proyecto de pacificación del tráfico y recoger información para el proyecto definitivo. Las pruebas se realizarán en La Salle (16 de septiembre), la Escola Sant Josep (17 de septiembre) y la Escola General Prim (18 de septiembre).

Otras acciones de la Semana Europea de la Movilidad, y de acuerdo con el eje Ciutat Verda del plan de acción municipal 2023-2027, diversas áreas del consistorio se han implicado en la programación tranversal con propuestas de formación y sensibilización. Entre estas propuestas habrá una formación sobre patinetes eléctricos a jóvenes, así como la gratuidad del servicio público de bicicleta, la Ganxeta. Esta será de libre uso entre el 16 y el 22 de septiembre con el código MOBILITAT2025.