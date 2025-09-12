Economía
El Port de Tarragona visita el centro de Navantia Seanergies por sus proyectos de eólica marina
La empresa, ubicada en A Coruña, cuenta con más de una década de experiencia en el sector
El Port de Tarragona organizará el primer foro sobre el sector de la industria eólica marina de Catalunya
El Port de Tarragona acelera su adecuación y destinará 80 millones para acoger a la eólica marina
Una delegación del Port Tarragona ha visitado las instalaciones de Navantia Seanergies en Fene (A Coruña) con el objetivo de conocer su línea de negocio centrada en el ámbito de la eólica marina, informa la entidad portuaria en un comunicado este viernes.
La reunión, a la que también han acudido representantes de EolicCat - Associació Eòlica de Catalunya y de la Fundació Gresol, ha permitido conocer de primera mano los proyectos en curso que está llevando a cabo esta compañía, con más de diez años de trayectoria en el sector.
Asimismo, los representantes de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) han presentado la estrategia que está liderando el puerto tarraconense para convertirse en 'hub' para el montaje, logística y transporte de los aerogeneradores marinos flotantes que conformaran los grandes parques eólicos del Mediterráneo Occidental.
El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha asegurado que conocer de primera mano la experiencia de Navantia Seanergies permite "interiorizar cuáles son los retos y necesidades del sector y ser capaces de darles respuesta".
Por su parte, el director comercial y de desarrollo de negocio de Navantia Seanergies, Abel Méndez, ha destacado el "papel tan relevante" que tienen los puertos en el desarrollo de la eólica marina y ha reivindicado sus colaboraciones con puertos españoles para compartir su experiencia en este mercado.
