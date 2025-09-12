Los pescadores de Tarragona avanzan la veda de pesca dos meses para cumplir con la cuota del Mediterráneo occidental

Las 22 embarcaciones de arrastre de la Cofradía de Pescadores de Tarragona empiezan este viernes una veda pesquera que se alargará hasta el 12 de octubre. Los marineros han optado para avanzar dos meses la parada biológica, prevista para el mes de noviembre, para cumplir con la cuota del Mediterráneo occidental estatal de capturas.

El sector reclama una mejor planificación a principios de año con los topes ya fijados de los días que pueden salir a pescar y, sobre todo, ir al mar todo el año. Exigen 180 días respecto a los 130 actuales. "Pedimos que nos dejen trabajar, con tres meses de veda con el pescado que se está pescando, creo que sería suficiente", afirma el vicepresidente de la cofradía tarraconense, Jaume Sans.

Los pescadores de la Cofradía de Tarragona han decidido avanzar la veda porque todas las embarcaciones puedan cumplir con los días y la cuota establecida por la Comisión Europea (CE). "Con la problemática de los días, había barcas que no llegaban a noviembre", ha explicado Sans a la ACN. El vicepresidente de la entidad ha subrayado que toda la flota del Mediterráneo se encuentra en la misma situación, pero que ellos han optado para pararse para ir todos a la una y cumplir con los topes fijados. "Está todo el Mediterráneo igual, no llegaremos todos a noviembre o diciembre, si no dan más días como el año pasado", ha apuntado.

Los marineros están a favor de hacer la veda por varios motivos, entre ellos, por el hecho que permite la regeneración marina y, por lo tanto, esto facilita que haya más capturas. Con todo, consideran que son insuficientes los 130 días establecidos por Europa. "Con los tres meses de veda que hacemos, si después podemos ir al mar todo el resto del año, creo que sería suficiente", ha afirmado. "Estaría muy bien ir 180 días en el mar, sería más que suficiente", ha insistido Sans.

Piden más planificación

En paralelo, también ha pedido una mayor planificación de las cuotas pesqueras a inicio de año para poder organizarse. "No sabemos nunca cuando empezaremos ni con los días que lo haremos. Este año, empezaron con la reducción de 27 días; después tuvimos que cambiar los cupos", ha lamentado.

Así mismo, ha asegurado que el futuro del sector está en la cuerda floja: "Quedamos pocas barcas, éramos 40 barcas, ahora somos 22. En Cambrils, quedan 6 y eran unas 20-30, mirando muelle por muelle todos hemos ido a menos, no tenemos relevo, en diez años no quedará nadie", ha sentenciado.

Uno de los motivos para avanzar la parada biológica es poder capturar la gamba roja en Navidad y evitar que se repita la situación del año pasado cuando se les prohibió pescar. "¿Tienen que quedarse a Tarragona sin coger gamba? ¿Se tiene que quedar la gamba en el mar? Si no hubiera gambas vale, pero las hay", ha dicho. Sans ha recordado que la época navideña es cuando van más caro va este producto. Además, ha criticado que si no pueden pescar este crustáceo llegará de otros países. "Nosotros hacemos todo el posible para mantener el mar nuestro y después el pescado viene a toneladas desde fuera, sin etiquetas, ¿y el pescado de kilómetro cero no lo tiene que tener?", ha espetado.

El Govern reclama la revisión de las cuotas

A finales de julio, el consejero de Agricultura y Pesca, Òscar Ordeig, reclamó a la Comisión Europea (CE) que revisara de manera inmediata los días de pesca después de detectar que los stocks pesqueros han aumentado este año en Catalunya respecto al año pasado. Esta demanda se hizo según el Informe del Instituto Catalán de Investigación para la Gobernanza de Mar (ICATMAR) de julio, el cual recogió que el muelle, la cigala, la merluza y la gamba blanca y la roja son las cinco especies que han "mejorado" el stock respecto al 2024. En el caso de la gamba roja, Ordeig exigió que se eliminara la "doble restricción" en días y cuota de este producto y advirtió que se está poniendo en riesgo su disponibilidad y la viabilidad del sector.