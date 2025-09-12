Hasta el 24 de septiembre
La Guàrdia Urbana de Tarragona activa el dispositivo de seguridad para las fiestas de Santa Tecla
El dispositivo especial tendrá en cuenta el carácter multitudinario, itinerante y de pequeño formato de cada acto
Siete actos imperdibles para vivir la esencia de las fiestas de Santa Tecla 2025 de Tarragona
Con motivo de la celebración de las fiestas de Santa Tecla 2025, la Guardia Urbana de Tarragona ha diseñado un dispositivo especial de seguridad y movilidad con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de los actos programados y preservar la convivencia ciudadana durante todo el periodo de fiestas mayores, que se alargarán hasta el 24 de septiembre. Este dispositivo arranca este viernes con el acto de La Crida, a pesar de que hace días que se están cubriendo muchos actos previos al inicio de fiestas.
Del mismo modo que se hizo por Sant Magí, se ha trazado una planificación de cobertura y refuerzo policial, poniendo especial énfasis en los actos con más concentración de gente. También se tendrá en cuenta el tipo de actos, ya sean de carácter multitudinario, itinerante y otros en pequeño formato, pero que requieren una atención especial de seguridad.
Una vez más, la Guàrdia Urbana trabaja de manera conjunta con los Mossos d'Esquadra, Protecció Civil y el resto de servicios de emergencia y seguridad. Por parte de la policía tarraconense, en este dispositivo hay implicadas diferentes unidades del cuerpo y participarán agentes uniformados pero también de paisano.
Con el objetivo de garantizar el buen desarrollo de los actos festivos y preservar el espíritu que define las fiestas de Santa Tecla, la Guàrdia Urbana insta a la ciudadanía a disfrutar de la celebración desde el civismo en un marco de respeto, convivencia y seguridad.
