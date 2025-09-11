Tarragona celebrará este sábado la Noche del Patrimonio con 'gegants', Correfoc y puertas abiertas en los monumentos

Tarragona empieza este viernes las fiestas de Santa Tecla, y este primer sábado festivo, 13 de septiembre, tendrá lugar la Noche del Patrimonio 2025. La ciudad se suma, por cuarto año, a una celebración del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico que hermana las 15 ciudades españolas que son Patrimonio de la Humanidad, y en la que se ofrece una programación conjunta y especial, con entradas gratuitas a los monumentos romanos, cultura popular y espectáculos de danza.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), que es el promotor de la iniciativa de la Noche del Patrimonio, está formado por las siguientes ciudades: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Toledo y Úbeda, además de Tarragona. Todas ellas con cascos históricos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Una gran oferta cultural y de ocio se repartirá en la Part Alta de Tarragona a lo largo de todo el día, y en especial, de la noche, igual que ocurrirá en los cascos antiguos de las otras 14 ciudades patrimoniales del estado. En este sentido, en la ciudad catalana habrá puertas abiertas de monumentos y espacios culturales: el Pretorio y el Circo Romano, el Anfiteatro, el paseo arqueológico y la Casa Canals abrirán con horarios ampliados y con entrada gratuita. Este año, como novedad, Tarragona Turisme también ofrecerá varias visitas teatralizadas.

El folklore y la danza, protagonistas

Dos de los principales reclamos de Tarragona para esta próxima Noche del Patrimonio 2025 serán dos actos enmarcados dentro del programa de fiestas de Santa Tecla. Por una parte, la 41ª Mostra de Folklore Viu acogerá diez 'collas geganteras' de toda Catalunya en un acto que ya es uno de los imperdibles de la fiesta mayor tarraconense. Esta edición será dedicada a la pareja de Gegants Vells i del Cós del Bou de Tarragona, que celebran 200 años desde su nacimiento.

En este encuentro de cultura popular participarán las 'collas geganteras' de varias ciudades del país: los 'gegants' del Pi y de Santa Maria del Mar, de Barcelona; los de Badalona; de Lleida; de Terrassa; de Sabadell; de Vilafranca del Penedès; de Solsona; de Torroella de Montgrí y de Tivissa (Ribera d'Ebre). La plantada de los 'gegants' será a las 17:30 horas en el tramo del Banco de España de la Rambla Nova, y saldrán en 'cercavila' a las 18:30 horas. El recorrido será: calle de Sant Agustí, Portalet, Cós del Bou, bajada de la Pescateria, calle de la Nau, calle Major y plaza de les Cols.

En el capítulo del Correfoc, los protagonistas serán el Ball de Diables Voramar, que cumplen 35 años. En el marco de la Noche del Patrimonio 2025 tendrá lugar una 'cercavila' de la Trobada de Diables i Balls de Diables, que saldrá a las 20:30 horas de la plaza de la Font y circulará por las calles de la Part Alta. en el encuentro participarán las collas de 'diables' de l'Arboç, les Corts, Ribes, Esporles, Granollers, Santa Coloma de Queralt, Cervera, Les Roquetes del Garraf, la Pobla de Mafumet y la Geltrú.

Otro de los ejes de la Noche del Patrimonio es actuar como festival y plataforma de creación para la danza en espacios patrimoniales, y este sábado 'Aleta' es el espectáculo que se ofrecerá en Tarragona. Es obra escénica del autor Marc Fernández, inspirada en el 'món casteller' y contará con cinco intérpretes de danza y un músico en directo de gralla y percusión tradicional. La pieza, de danza contemporánea, hará reflexionar sobre la cultura y los valores de esta tradición catalana, juntando las estructuras y construcciones del cuerpo, la danza y el movimiento. 'Aleta' se representará en el paseo de les Palmeres a las 19:00 horas, y será gratuito.