El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en el acto de la Diada: "Los recién llegados son parte imprescindible de lo que será Catalunya"

Este Once de septiembre, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), ha vivido su primera Diada Nacional de Catalunya como máximo representante municipal, después de que el año pasado no asistiera al acto tradicional de ofrenda en el monumento de Rafael de Casanova. Este jueves por la mañana, centenares de personas, entre instituciones, entidades y ciudadanía, se han reunido a la Punta de Miracle para asistir a un acto con un protocolo actualizado y con diferencias importantes respecto a las anteriores ediciones. Eso sí, ya sin gritos de independencia por parte del público.

Un cambio en la orden del acto ha hecho que el paseo Marítimo quedara bloqueado desde primera hora. Las autoridades y los representantes de las entidades tenían, por primera vez, un espacio con sillas, que demostraba la voluntad del Ayuntamiento de Tarragona de protocolizar más el acto institucional de la ofrenda floral. El discurso político lo ha protagonizado, por primera vez, Rubén Viñuales, como alcalde de Tarragona, con un texto corto y haciendo hincapié en las personas recién llegadas y la historia de Catalunya.

Viñuales: el catalán, "un acto de amor y esperanza"

"La Diada Nacional de Catalunya es un día para mirar atrás con agradecimiento, para recordar de donde venimos y para reafirmar con orgullo hacia donde queremos ir. Catalunya es un pueblo nacido en mil corrientes, con una historia hecha de diálogos y mestizaje", ha dicho Viñuales, que también ha asegurado que el país "ha sabido convertir su diversidad en un tesoro colectivo". En pleno debate sobre el uso del catalán, después de que el TSJC anulara varios artículos del decreto que blindaba el idioma como vehicular en la escuela, el alcalde de Tarragona ha afirmado que "hablar, vivir y celebrar nuestras fiestas en catalán no es solo un acto de memoria, sino también de amor y esperanza".

Viñuales también ha querido reivindicar la diversidad de procedencias de la gente que vive en Catalunya. "Nuestros recién llegados abrazan nuestra cultura y la hacen crecer con su trabajo, energía y aprecio; les decimos que son parte imprescindible de lo que somos y de lo que seremos", ha dicho. El alcalde ha acabado su discurso reclamante valores como "la pluralidad, las diferencias y el compromiso de trabajar juntos".

El acto ha continuado con la ofrenda floral al monumento de Rafael de Casanova, encabezada por la representación municipal. Una treintena de instituciones, agrupaciones políticas y entidades sociales, culturales y deportivas se han sucedido para hacer su entrega. A continuación, las cuatro 'collas castelleras' han levantado 'pilars' simultáneos, entre algunas banderas independentistas, pero sin gritos reivindicativos, como se había visto en alguna otra edición. También por primera vez, el evento ha contado con la lectura de un poema a cargo de la rapsoda Glòria Coll, con una escenificación de la compañía tarraconense Evohé.

El acto, que se había iniciado con la interpretación de la 'Santa Espina' y 'És la Moreneta' por parte de la Banda Unió Musical de Tarragona, se ha cerrado con 'El Cant de la Senyera' del Cor Gregal y con el canto de los 'Segadors', interpretado por el Cor Ciutat de Tarragona y la Banda. Más tarde, la comitiva municipal se ha trasladado a los jardines del Camp de Mart, al monumento a Salvador Allende, para realizar el también tradicional homenaje al político chileno, que murió el 11 de septiembre de 1973 durante el golpe de estado a su país.