Siete actos imperdibles para vivir la esencia de las fiestas de Santa Tecla 2025 de Tarragona

Con el final de las vacaciones el verano, Tarragona recupera la rutina a medias y da la bienvenida a las Fiestas de Santa Tecla, la fiesta mayor de la ciudad, con que se transforma en un escenario vibrante de cultura popular, música y tradición. Entre un programa con 400 actos, EL PERIÓDICO ha seleccionado los siete que son imprescindibles que ningún amante de la fiesta ni visitante curioso se tendría que perder para sumergirse de lleno en el espíritu 'tecler' y para conocer la esencia de una de las fiestas populares más arraigadas de Catalunya.

Más allá de los actos más destacados, entre el 12 y el 24 de septiembre serán trece días en los que la actividad cultural en Tarragona no parará, y donde el protagonismo lo tendrán las entidades sociales, culturales y deportivas de la ciudad, con numerosas propuestas para todos los públicos y gustos, durante todas las horas del día y con especial énfasis en los fines de semana y en el punto álgido de las fiestas: el martes 23 de septiembre. Aquí se puede consultar el programa completo de Santa Tecla 2025.

Tradición: la Professó y el Oficio de Santa Tecla

Dentro de los actos más esperados para todo tarraconense hay la Professó y la 'cercavila' de Santa Tecla. El día 23 de septiembre, festividad de la patrona, la reliquia de Santa Tecla sale por las calles de la Part Alta acompañada por todo el Seguici Popular en pleno. La Anada a Professó se inicia a las 18:15 horas desde el Ayuntamiento, y el Seguici se dirige a la Catedral a buscar la imagen sagrada. Desde allí, a las 19:00 empieza la tradicional y sentida Professó del Braç hasta que la reliquia vuelve al templo catedralicio, hacia las 21:00.

En aquel momento, que es el de más expectación de todas las fiestas, se vive la Entrada del Braç de Santa Tecla a la Catedral, mientras todos los elementos del Seguici, 'balls', 'bestiari', 'gegants' y 'collas castelleras' se exhiben a la vez que el repique de las campanas y el castillo de fuegos artificales. Todo ello, unos instantes apoteósicos que cada año atraen miles de personas y que abarrotan a tope el Pla de la Seu.

Multitud: la Baizada de l'Àliga

Sin duda, uno de los actos más conocidos en toda Catalunya por su atracción por los jóvenes y no tan jóvenes, es la Baixada de l'Àliga, la Mulassa, el Lleó y los Gegants Vells. Esta es la reina indiscutible del domingo 21 de septiembre por la noche, con una asistencia absolutamente multitudinaria de decenas de miles de personas que se citarán a la medianoche en la plaza de las Cols, las escaleras de la Catedral y la calle Merceria para vivir uno de los momentos más icónicos de las fiestas. La comitiva se dirige a la plaza del Rei, donde la espera el pasodoble himno de las fiestas, el Amparito Roca, y después hacia el Ayuntamiento. Allá realiza el Ball de l'Any, cuando los elementos del Seguici salen por el balcón del consistorio en una imagen poco habitual.

La música, la auténtica protagonista de las fiestas

El programa de Santa Tecla incluye incontables actas musicales, entre conciertos, vermuts y propuestas de música tradicional y popular. destacan, por ejemplo, la Entrada de Músics del día 22 de septiembre, o los conciertos de Miki Núñez y Amaral el día 20 al parque del Francolí y a la Tarraco Arena Plaça, respectivamente. Pero este año, si destaca una música en concreto, es el pasodoble Amparito Roca, la banda sonora de las fiestas tarraconenses que este 2025 celebra el centenario de su composición.

Destacamos un acto en concreto para celebrar el cumpleaños: El Amparito en fa cent!, el lunes 22 de septiembre justo antes de la 'cercavila'. En aquel momento, y de manera excepcional, todos los músicos del Seguici Popular de la ciudad y la Banda Unió Musical de Tarragona entonarán el famoso pasodoble en un instante que promete ser memorable. Serán cerca de 200 músicos que tocarán para toda la ciudad, con una invitada especial al balcón del Ayuntamiento, la alcaldesa de Carlet, el municipio valenciano que vio nacer el Amparito Roca.

La sátira de Dames i Vells

Si una cosa identifica las fiestas de Santa Tecla de Tarragona es un baile propio y especial, el Ball de Dames i Vells. En un formato teatral y por varias plazas del municipio, este grupo de actores disfrazados de matrimonios de gente mayor utilizan la sátira y el humor para hacer crítica alrededor de la política municipal, catalana y mundial, muchas veces con chistes verdes y con ganas de ofender. El acceso es gratuito porque está en la calle y se harán diversos pases entre el 21 y el 23 de septiembre.

El folclore más típico e identitario

Uno de los actos más importantes del primer fin de semana de fiestas será la Mostra de Folklore Viu, que este sábado, 13 de septiembre, llegará a su 41ª edición. Esta vez, dedicada a los 200 años de los Gegants Vells i del Cós del Bou, acogerá en la Rambla Nova de Tarragona hasta diez collas geganteres que expondrán sus piezas y que las harán bailar por las calles. La plantada será a las 17:30 horas y el inicio del pasacalle, a las 18:30 h, desde la Rambla Nova hasta la plaza de las Cols.

Los 'castells', emocionantes como siempre

Las fiestas de Santa Tecla tienen tres diadas castelleras. En las dos primeras, la del Primer Diuemenge (14 de septiembre) y la de Santa Tecla (23 de septiembre) se prevén castillos de 'gamma extra', es decir, de los más complicados de todos. Pero si hay una diada singular entre todas las otras, esta es la diada de la Mercè, el 24 de septiembre a las 13:00 horas, con los 'pilars caminant'. La tradición castellera más icónica de las fiestas hará que las cuatro 'collas castelleras' de la ciudad paseen su pilar desde las escalas de la Catedral hasta el Ayuntamiento de Tarragona, en un recorrido de más de 400 metros que no deja indiferente a nadie que lo viva.

El Correfoc para cerrar Santa Tecla

También el día 24 de septiembre, para cerrar las fiestas, el Correfoc toma el protagonismo de las calles a partir de la caída del sol. La plaza de la Mitja Lluna, a partir de las 22:00 horas, acoge las bestias y grupos de fuego de Tarragona y de fuera con la asistencia asegurada de miles de amantes de las chispas y los tambores. Al acabar, en la plaza Corsini, se hace un encendido conjunto de lucimiento, apenas antes de la esperada carrera hasta el Balcó del Mediterráneo, donde espera la traca de final de fiestas.