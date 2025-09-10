Una nueva incidencia ferroviaria en Sant Vicenç de Calders provoca retrasos de 40 minutos en la R2 Sud de Rodalies

Otra avería en las líneas de trenes de las comarcas de Tarragona. Tras la incidencia en Reus que obligó a cortar la circulación de la R15, este miércoles se ha registrado un problema en las instalaciones de la línea R2 Sud, concretamente entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders y Cunit (Baix Penedès). Rodalies informa que los trenes pueden alargar su tiempo de recorrido y que técnicos de Adif están trabajando para la resolución de la incidencia.

La línea R2 Sud, que conecta Sant Vicenç de Calders con la Estació de França de Barcelona, ha tenido una incidencia entre la estación de salida y Cunit. Rodalies lo ha informado a través de sus redes sociales pasadas las 8:00 horas de la mañana sin indicar el origen de la avería. Por el momento, señala que "los trenes pueden quedarse parados más tiempo de lo habitual y aumentar el tiempo de recorrido al acercarse al tramo afectado".

Adif señala que la demora de los trenes puede ser de 20 minutos, mientras que Renfe ya avisa de retrasos medios que podrían llegar a los 40 minutos.

Rodalies informa que la incidencia perjudica la circulación de la R2 Sud, pero que no afecta al resto de líneas del corredor sur que usan el mismo tramo, como la R13, la R14, la R15, la R16 y la R17.

La avería ocurre la misma semana que se anunció la intención de Renfe acerca de las obras de mantenimiento de los túneles del Garraf, y que según los usuarios supondrá reducir de cuatro a dos trenes por hora la R2 Sur entre Castelldefels y Sant Vicenç de Calders.