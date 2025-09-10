Movilidad
Una nueva incidencia ferroviaria en Sant Vicenç de Calders provoca retrasos de 40 minutos en la R2 Sud de Rodalies
La avería ha tenido lugar entre las estaciones de Sant Vicenç y Cunit (Baix Penedès)
RODALIES | Obras de mantenimiento en los túneles del Garraf reducirán a una sola vía el corredor sur de Rodalies durante tres meses
Otra avería en las líneas de trenes de las comarcas de Tarragona. Tras la incidencia en Reus que obligó a cortar la circulación de la R15, este miércoles se ha registrado un problema en las instalaciones de la línea R2 Sud, concretamente entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders y Cunit (Baix Penedès). Rodalies informa que los trenes pueden alargar su tiempo de recorrido y que técnicos de Adif están trabajando para la resolución de la incidencia.
La línea R2 Sud, que conecta Sant Vicenç de Calders con la Estació de França de Barcelona, ha tenido una incidencia entre la estación de salida y Cunit. Rodalies lo ha informado a través de sus redes sociales pasadas las 8:00 horas de la mañana sin indicar el origen de la avería. Por el momento, señala que "los trenes pueden quedarse parados más tiempo de lo habitual y aumentar el tiempo de recorrido al acercarse al tramo afectado".
Adif señala que la demora de los trenes puede ser de 20 minutos, mientras que Renfe ya avisa de retrasos medios que podrían llegar a los 40 minutos.
Rodalies informa que la incidencia perjudica la circulación de la R2 Sud, pero que no afecta al resto de líneas del corredor sur que usan el mismo tramo, como la R13, la R14, la R15, la R16 y la R17.
La avería ocurre la misma semana que se anunció la intención de Renfe acerca de las obras de mantenimiento de los túneles del Garraf, y que según los usuarios supondrá reducir de cuatro a dos trenes por hora la R2 Sur entre Castelldefels y Sant Vicenç de Calders.
- Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
- Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
- Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para 'impulsar la productividad
- Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- ¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más