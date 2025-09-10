Hallado el cadáver de una mujer en la riera de Riudecanyes

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, este pasado lunes, 8 de septiembre, en el término municipal de Riudecanyes (Baix Camp). La policía indica que por ahora no descarta ninguna hipótesis acerca de las causas de la muerte.

El cuerpo fue encontrado a principios de semana en el barranco del Gendre, afluente de la riera de Riudecanyes y muy cerca de la carretera T-313, que une este pueblo con Montbrió del Camp. No ha derivado la edad ni la residencia de la persona.

El aviso del hallazgo fue recibido sobre las 10:30 horas de la mañana. Varios agentes de la Policía Científica y la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra y una patrulla de la comisaría del pueblo cercano de Cambrils (Baix Camp) se desplazaron al lugar de los hechos.

El cuerpo policial informa que inició una investigación y que no descarta ninguna posibilidad sobre lo sucedido. Ahora se está a la espera de la autopsia para conseguir más información del suceso.