Sucesos
Hallado el cadáver de una mujer en la riera de Riudecanyes
Los Mossos d'Esquadra no descartan ninguna hipótesis acerca de las causas del fallecimiento
Detenido un hombre de 48 años de Tarragona después de agredir a su pareja en un hotel de Andorra
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, este pasado lunes, 8 de septiembre, en el término municipal de Riudecanyes (Baix Camp). La policía indica que por ahora no descarta ninguna hipótesis acerca de las causas de la muerte.
El cuerpo fue encontrado a principios de semana en el barranco del Gendre, afluente de la riera de Riudecanyes y muy cerca de la carretera T-313, que une este pueblo con Montbrió del Camp. No ha derivado la edad ni la residencia de la persona.
El aviso del hallazgo fue recibido sobre las 10:30 horas de la mañana. Varios agentes de la Policía Científica y la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra y una patrulla de la comisaría del pueblo cercano de Cambrils (Baix Camp) se desplazaron al lugar de los hechos.
El cuerpo policial informa que inició una investigación y que no descarta ninguna posibilidad sobre lo sucedido. Ahora se está a la espera de la autopsia para conseguir más información del suceso.
- Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
- Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
- Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para 'impulsar la productividad
- Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- ¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más