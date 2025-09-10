El Govern destinará 77 millones de euros en 6 años a la prevención de incendios a raíz de los que ha habido en Paüls y la Segarra

La Generalitat de Catalunya quiere reforzarse frente a futuras campañas de prevención de incendios. Después de un verano intenso, con dos grandes incendios en la Segarra y las Terres de l'Ebre que han calcinado más de 9.000 hectáreas y acabaron con tres muertos, el Govern ha establecido un plan de protección dirigido a las administraciones locales para mejorar la planificación contra incendios forestales y el mantenimiento de las franjas de protección alrededor de las zonas urbanizadas. Se destinarán 77 millones de euros hasta el año 2030.

Así lo ha anunciado este miércoles el president Salvador Illa, que ha recibido en el Palau de la Generalitat a los alcaldes de los municipios de las Terres de l'Ebre afectados por el incendio de Paüls (Baix Ebre) el pasado mes de julio. Dos meses después del incendio en el Ebro y menos de dos semanas después de realizar una reunión de Govern en el terreno en la que Illa declaró que Catalunya debía "decrecer en masa forestal", este miércoles la atención se ha trasladado a las carencias detectadas acerca de la prevención y la autoprotección de los municipios catalanes.

Salvador Illa ha recuperado la máxima de que "el país necesita un cambio de mentalidad" sobre la gestión forestal, ha recordado que los últimos grandes fuegos han tenido un comportamiento de incendios de sexta generación y ha asegurado que "hay que preparar nuestro sistema natural y gestionar la masa forestal". "Necesitamos más manos tendidas y menos reproches", ha dicho el president para reclamar más colaboración institucional a la hora de luchar contra los incendios, cosa que ha echado de menos estas últimas semanas en otros puntos del estado.

En este sentido ha anunciado un paquete de 77 millones en 6 años que no quiere quedarse en una simple transferencia de dinero, sino también de medios técnicos y humanos de la Generalitat. "Hay demasiados municipios en Catalunya que no tienen planes de prevención de incendios; queremos pasar a un modelo proactivo de colaboración entre administraciones", ha avanzado Illa.

Objetivo: despachar las franjas de defensa forestal

Uno de los acuerdos tomados por el Govern dentro de las medidas urgentes de apoyo a los entes locales para la prevención de incendios forestales es el incremento de 1,5 millones de euros a 15 millones anuales, en el período de 2026 a 2030, para la ejecución y el mantenimiento de las franjas exteriores alrededor de urbanizaciones y núcleos de población. Esta inversión de 75 millones en cinco años forma parte de la línea de ayudas que convoca anualmente la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi de la Generalitat en el marco de la ley 5/2003 sobre medidas de prevención de incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana.

Esta ley obliga a garantizar una franja de protección de un mínimo de 25 metros de anchura, libre de vegetación seca y marcado por los planos de delimitación. Esta obligación recae inicialmente en los vecinos y, de forma subsidiaria, en los ayuntamientos, pero desde la aprobación de la ley, hace más de 22 años, solo se ha desbrozado la mitad de la superficie total, según cálculos de la Generalitat. Ahora hacen falta unas 15.000 hectáreas más de terreno en franjas de un mínimo de 25 metros.

En este sentido, Illa ha anunciado que se revisarán las condiciones del apoyo económico actual y que se incrementarán los recursos, que pasarán a ser 15 millones al año, destinados a las administraciones locales para "asegurar la ejecución y el mantenimiento de las franjas", algo que la Generalitat considera "esencial para la protección de personas y bienes en el plazo más breve posible". Esta medida estará activa a partir del año que viene, pensada para la campaña contra incendios del 2026.

Más protección contra incendios

Otro elemento del acuerdo del Govern es una apuesta de 2 millones de euros en forma de ayudas a los entes locales, sin concurrencia competitiva, para aquellos municipios que no disponen de un plano de delimitación o de un plan de prevención de incendios. El objetivo es ayudar a los municipios pequeños y con poca capacidad económica y técnica a redactar estos documentos y a protegerlos antes de la próxima campaña forestal.

Los planos de delimitación y los planes de prevención de incendios son obligatorios en esos municipios situados en zonas consideradas de alto riesgo de incendio, dentro de un Plan de Prevención de Incendios Forestales (PPI). La Generalitat ha cifrado en 344 municipios de los 758 totales que están expuestos a un alto riesgo de incendio que no tienen un PPI aprobado, y apunta a "notables diferencias territoriales" y que esta situación "responde en la mayoría de casos a la falta de recursos técnicos y materiales" de los ayuntamientos pequeños. Hay otros 414 municipios que sí disponen de un plan.

La Generalitat también señala que es obligatorio tener un plano de delimitación en esas urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana, una normativa que deben cumplir núcleos de población, edificaciones e instalaciones situadas en terrenos forestales o en la franja de 500 metros que les rodea. Según los datos facilitados por el Govern, solo 553 de todos los municipios de Catalunya disponen de un plano de delimitación.

Estos 2 millones de euros resultan "imprescindibles" para ayudar a los municipios pequeños en la redacción de estos documentos de protección, una inversión que se abrirá este mismo año para activar las protecciones de cara a la campaña forestal de 2026 y que se sumará a los 75 millones entre 2026 y 2030 para conformar el paquete de medidas del Govern.