El Teatro Romano de Tarragona incorporará la realidad virtual en sus visitas con una inversión de 2 millones de la Generalitat

La Generalitat tiene previsto un plan de renovación y actualización del yacimiento del Teatro Romano de Tarragona y de todo su entorno. Con una inversión aproximada de 2 millones de euros, quiere intervenir el monumento con el arreglo y la protección de los restos y su integración dentro del programa 'Els ulls de la història', por el que la realidad virtual se ha implementado otros monumentos históricos de Catalunya. Está previsto adjudicar las obras a inicios del 2026, y su finalización, en 2027.

En el marco de la presentación del consorcio del patrimonio romano de Tarragona, a principios de este mes de septiembre, en el que se integran las administraciones del Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Cultura, el ente autonómico anunció la intención de invertir cerca de 2 millones de euros en uno de los yacimientos romanos más ignorados y apartados de la ciudad, el Teatro Romano. El secretario general del Departament de Cultura de la Generalitat, Josep Maria Carreté, explicó que la intención de la intervención era la protección y el arreglo de los restos arqueológicos.

La realidad virtual llega a Tarraco

Un segundo objetivo es el de integrar la experiencia de la realidad virtual en el yacimiento del Teatro Romano. Se prevé construir un espacio y una estructura destinados a las instalaciones de la realidad virtual para los futuros visitantes, concretamente en el tramo sur de la calle Sant Magí, desde el que actualmente se pueden ver los restos, y otra construcción en el interior del recinto. La inversión también prevé la producción de la museografía inmersiva dentro del proyecto 'Els ulls de la història'.

Precisamente, esta apuesta de la Generalitat consiste en integrar varios monumentos históricos y de diferentes épocas. Dentro de 'Els ulls de la història' ya hay ubicaciones importantes como el Castell de Miravet y la Cartoixa d'Escaladei, en la demarcación de Tarragona, o el conjunto románico de la Vall de Boí y el conjunto rupestre de la Roca dels Moros, en Lleida. Se trata de una experiencia inmersiva destinada a visitantes de estos monumentos a través de las nuevas tecnologías. El Teatro Romano será el primer yacimiento de origen romano de Tarragona y de Catalunya que contará con la realidad virtual para los visitantes.

Intervención integral del yacimiento

Parte de estos 2 millones de euros se destinarán también al arreglo de los restos arqueológicos. Se trabajará en todo el yacimiento, se actuará en la zona de la escena del Teatro Romano y se construirá un nuevo equipamiento público polivalente en el extremo este, entre las calles de Sant Magí y els Caputxins. No está previsto tocar la estructura de hierro existente. Todo esto permitirá "mejorar la experiencia de los visitantes y dar un salto de calidad" al Teatro Romano, explicó Carreté.

Más allá del propio yacimiento, la Generalitat también tiene previsto actuar en su entorno, empezando por la pacificación del extremo sur de la calle Sant Magí, en el tramo comprendido entre las calles Nou de Santa Tecla y Verge de Misericòrdia. Esto consistirá principalmente en la peatonalización del espacio. Además, se actuará en el parque urbano de la calle Caputxins, sobre el Teatro, a través de la mejora de la accesibilidad y de la construcción de nuevos muros de contención y taludes.

Finalmente, también se actuará en toda la acera perimetral del yacimiento, de unos 300 metros de largo, y que actualmente se encuentra en mal estado. La Generalitat trabaja con la previsión de adjudicar estas obras y planes a principios del año 2026 y que la actuación completa esté finalizada a inicios del 2027.

Un teatro único en Catalunya

El Teatro Romano de Tarragona es el único de toda Catalunya y está inventariado dentro del conjunto Patrimonio de la Humanidad, que este 2025 cumple un cuarto de siglo desde su reconocimiento. Se trata de uno de los yacimientos de la antigua Tarraco en peor estado de conservación, ya que durante años permaneció debajo de los edificios y naves del barrio de la Part Baixa. En 2017 se practicó una intervención de 750.000 euros cargada de polémica por la instalación de una estructura metálica sobre los restos.

Construido a principios del siglo I dC, el Teatro Romano es una de las edificaciones más singulares y que ayudan a entender todo el entorno marítimo y portuario de la ciudad romana de Tarraco. Junto con el Circo y el Anfiteatro, mejor conservados y más cerca del centro histórico, el Teatro completa una tríada de edificios que ahora el Ayuntamiento de Tarragona quiere impulsar como un nuevo recorrido, más allá de la Part Alta.