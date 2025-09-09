El paso de la tormenta por Tarragona deja calles inundadas y problemas de movilidad

Tarragona se recupera poco a poco tras el paso, estos días, de una importante tormenta que llegó a activar la alerta roja en varias comarcas de la demarcación. El episodio más intenso de las lluvias ha llegado esta madrugada a la ciudad, poco más tarde de las 06:00 horas, y ahora se recobra gradualmente la normalidad, tras varias calles inundadas, problemas de movilidad y con todas las playas del municipio con bandera roja.

Desde el Ayuntamiento de Tarragona informan que varios departamentos se han activado esta mañana para reducir los efectos de la tormenta. Uno de los barrios más afectados, como pasa habitualmente que hay intensas lluvias, es la Part Baixa y el Barri del Port: este martes una de las calles más afectadas ha sido la calle Smith, con importantes acumulaciones de agua debido a que esa zona de la ciudad se encuentra varios metros por debajo del nivel del mar.

La avenida Pallaresos del barrio de Sant Salvador y determinadas zonas del polígono Francolí, como el entorno del supermercado bonÀrea, también ha sufrido las consecuencias de las lluvias. En estos casos, desde la Guàrdia Urbana de Tarragona informan de que "se ha requerido la intervención de los diferentes servicios municipales y de los Bombers y para poder sacar el agua acumulada y retirar vehículos que han quedado afectados".

También ha habido incidencias en la zona de Icomar, en el Pont de la Petxina del Serrallo, en la Rambla de Ponent, en la conexión con la N-340 y en el paseo marítimo de la Arrabassada por acumulación de agua. En algunos puntos ha quedado barro y ya se está trabajando para limpiarlos.

Desde el consistorio apuntan que "la coordinación y la celeridad en el desarrollo de las tareas han sido claves para dar respuesta a las incidencias provocadas por esta tormenta". En este operativo han participado efectivos de la Guàrdia Urbana, Limpieza, Protección Civil, la AVPC y EMATSA, que también han contado con la colaboración de Bombers y los Mossos d'Esquadra.