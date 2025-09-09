Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilidad

Reabierto un carril de la AP-7 en Tarragona en sentido norte tras cinco horas de corte por el accidente múltiple

Hay tres heridos en estado menos leve que han sido trasladados a un hospital de Tarragona

La AP-7, cortada en Tarragona al perder un camión su carga de vigas de hierro

La AP-7, cortada en Tarragona al perder un camión su carga de vigas de hierro

La AP-7, cortada en Tarragona al perder un camión su carga de vigas de hierro / VÍDEO: EFE / TRÀNSIT

Jan Magarolas

Jan Magarolas

TARRAGONA
Un carril de la AP-7 en sentido norte ha quedado reabierto hacia las 13:30 horas después de que la vía haya estado cortada durante horas en esta dirección por un camión que perdió las vigas de hierro que transportaba, lo que provocó un accidente con una furgoneta y cuatro turismos.

Con la reapertura de este carril ya no se hacen desvíos hacia la A-7, según ha informado el Servei Català de Trànsit. El SEM ha informado de que hay tres personas heridas trasladadas al hospital de Santa Tecla en estado menos grave. En sentido sur ya se habían reabierto todos los carriles.

El accidente ha provocado por lo menos tres heridos menos leves. El cargamento y los vehículos se han podido retirar con la actuación de dos grúas pluma. Hasta el lugar del accidente se han desplazado siete patrullas de los Mossos d'Esquadra para regular el tráfico y cinco dotaciones de los Bombers.

Accidente múltiple

El accidente ha tenido lugar poco después de las 7:00 de la mañana, cuando un camión que transportaba bigas de hierro ha perdido su cargamento. Como consecuencia de eso, se han visto implicados hasta 5 vehículos más, según el balance provisional ofrecido por el Servei d'Emergències de Catalunya (SEM). Las mismas fuentes informan de 3 heridos en estado menos leve que han sido trasladados a un hospital de Tarragona.

En este momento, la autopista está cortada en dos de los tres carriles en sentido norte, dirección Barcelona. Solo uno de los carriles se ha podido reabrir al tráfico para sacar a los vehículos que se habían quedado atrapados, de modo que la congestión de la vía se ha reducido significativamente. Durante las primeras horas tras el accidente también se ha cortado uno de los carriles en dirección sur.

La autopista y las vías cercanas están recobrando poco a poco la normalidad. El Servei Català de Trànsit informa de que se han dejado de realizar los desvíos a la autovía A-7 a través de la salida 34, dirección Reus, a los que se obligaba a todos los vehículos de la autopista.

En Directo
