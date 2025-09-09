Movilidad
Reabierto un carril de la AP-7 en Tarragona en sentido norte tras cinco horas de corte por el accidente múltiple
Hay tres heridos en estado menos leve que han sido trasladados a un hospital de Tarragona
Un carril de la AP-7 en sentido norte ha quedado reabierto hacia las 13:30 horas después de que la vía haya estado cortada durante horas en esta dirección por un camión que perdió las vigas de hierro que transportaba, lo que provocó un accidente con una furgoneta y cuatro turismos.
Con la reapertura de este carril ya no se hacen desvíos hacia la A-7, según ha informado el Servei Català de Trànsit. El SEM ha informado de que hay tres personas heridas trasladadas al hospital de Santa Tecla en estado menos grave. En sentido sur ya se habían reabierto todos los carriles.
El accidente ha provocado por lo menos tres heridos menos leves. El cargamento y los vehículos se han podido retirar con la actuación de dos grúas pluma. Hasta el lugar del accidente se han desplazado siete patrullas de los Mossos d'Esquadra para regular el tráfico y cinco dotaciones de los Bombers.
Accidente múltiple
El accidente ha tenido lugar poco después de las 7:00 de la mañana, cuando un camión que transportaba bigas de hierro ha perdido su cargamento. Como consecuencia de eso, se han visto implicados hasta 5 vehículos más, según el balance provisional ofrecido por el Servei d'Emergències de Catalunya (SEM). Las mismas fuentes informan de 3 heridos en estado menos leve que han sido trasladados a un hospital de Tarragona.
En este momento, la autopista está cortada en dos de los tres carriles en sentido norte, dirección Barcelona. Solo uno de los carriles se ha podido reabrir al tráfico para sacar a los vehículos que se habían quedado atrapados, de modo que la congestión de la vía se ha reducido significativamente. Durante las primeras horas tras el accidente también se ha cortado uno de los carriles en dirección sur.
La autopista y las vías cercanas están recobrando poco a poco la normalidad. El Servei Català de Trànsit informa de que se han dejado de realizar los desvíos a la autovía A-7 a través de la salida 34, dirección Reus, a los que se obligaba a todos los vehículos de la autopista.
El paso de la tormenta por Tarragona deja calles inundadas y problemas de movilidad
Tarragona se recupera poco a poco tras el paso, estos días, de una importante tormenta que llegó a activar la alerta roja en varias comarcas de la demarcación. El episodio más intenso de las lluvias ha llegado esta madrugada a la ciudad, poco más tarde de las 06:00 horas, y ahora se recobra gradualmente la normalidad, tras varias calles inundadas, problemas de movilidad y con todas las playas del municipio con bandera roja.
Desde el Ayuntamiento de Tarragona informan que varios departamentos se han activado esta mañana para reducir los efectos de la tormenta. Uno de los barrios más afectados, como pasa habitualmente que hay intensas lluvias, es la Part Baixa y el Barri del Port: este martes una de las calles más afectadas ha sido la calle Smith, con importantes acumulaciones de agua debido a que esa zona de la ciudad se encuentra varios metros por debajo del nivel del mar | Lee la crónica de Jan Magarolas.
Los bomberos informan de que han atendido a 36 avisos relacionados con las tormentas
Los bomberos informan de que han atendido a 36 avisos relacionados con las tormentas, ninguno de ellos grave, desde las 22.00 horas del lunes y hasta las 07.30h de este martes. La mayoría fueron para retirar árboles o atender alguna incidencia causada por la acumulación de agua.
Aviso de peligro de 4/6 hasta el mediodía por chubascos en las costas de Barcelona y Tarragona
Durante esta mañana de martes, las previsiones apuntan a chubascos en el litoral, entre el norte de Tarragona y el sur de Barcelona , donde las lluvias serán especialmente intensas, con un aviso de peligro de 4/6 hasta el mediodía puesto que podrían caer más de 40 litros por metro cuadrado en media hora.
Continúa activada la alerta Inuncat ante la previsión de chubascos intensos en el sector central del litoral catalán
Protecció Civil ha activado el plan Inuncat en fase de alerta por intensidad de lluvia ante la previsión del Servei Meteorològic de Catalunya en este inicio de semana.
Se mantendrán los avisos por intensidad de lluvia con tormentas irregulares y localmente intensas, incluso torrenciales , hasta este martes al mediodía.
Protecció Civil mantiene la alerta del plan Inuncat por las lluvias intensas que pueden prolongarse hasta mañana al mediodía
Protecció Civil mantendrá activada la alerta del plan Inuncat al menos hasta mañana al mediodía ante la previsión de lluvias intensas. Este lunes los registros más destacados se han producido en L’Aleixar (Baix Camp), con más de 80 litros, y en Mas de Barberans (Montsià), con cerca de 70. Los Bombers han realizado una decena de salidas por pequeñas inundaciones, y el teléfono 112 ha recibido 64 llamadas relacionadas con la lluvia hasta las once de la noche, que han generado 37 expedientes. En L’Aleixar, el agua ha derrumbado parte del falso techo de la sala de plenos del Ayuntamiento y ha afectado, aunque de manera leve, a alguna dependencia de la escuela del municipio. La próxima madrugada y mañana por la mañana, las precipitaciones más intensas podrían afectar al litoral de Tarragona y Barcelona.
