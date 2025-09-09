Bandera roja en varias playas de Tarragona por la mala calidad del agua tras las tormentas

Tras el episodio de lluvias que ha dejado entre 50 y 100 litros por metro cuadrado en dos días en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, algunas playas de la demarcación han izado la bandera roja por mala calidad del agua y por meteorología adversa. Se ha prohibido el baño en 20 playas de ocho municipios diferentes de la Costa Daurada.

La mala calidad del aire y la meteorología adversa, como el fuerte oleaje y las tormentas eléctricas que se suceden a lo largo de la costa catalana este martes, han obligado a cerrar varias playas de Tarragona. Protecció Civil informa que se impide el baño en ciertos tramos del Baix Camp, el Tarragonès y el Baix Penedès.

Las banderas por municipios

La ciudad de Tarragona tiene la bandera roja en todas las playas del municipio: Miracle, Arrabassada, Savinosa, Capellans, Llarga, La Móra y Tamarit, así como en la Cala Jovera.

En Cambrils (Baix Camp), se han cerrado las playas de la Riera y del Cap de Sant Pere, cerca del puerto deportivo, mientras que las otras siete banderas izadas son amarillas por precaución. En el Tarragonès, se ha prohibido el baño en las playas de Ponent, en Salou, y de La Pineda, en Vila-seca, pero también en la playa de Altafulla y la del Francàs, en Roda de Berà.

Ya en el Baix Penedès, tres de las playas del Vendrell han visto interrumpido el baño: Coma-ruga, Sant Salvador y Les Madrigueres; así como las de Ponent y Llevant de Cunit. La mayoría del resto de playas del Camp de Tarragona y la Costa Daurada tienen puesta la bandera amarilla por precaución de los bañistas.