Tarragona erigirá un monumento a Federico García Lorca en conmemoración de los 90 años de su paso por la ciudad

Este año se cumplen 90 años de las visitas que Federico García Lorca hizo en Tarragona en 1935. Es por ello que la ciudad se prepara para conmemorar el paso del poeta granadino con un extenso programa de actividades culturales que se extenderá de septiembre a diciembre con exposiciones, proyecciones, conferencias y otras propuestas que rinden homenaje al poeta granadino y ponen de relieve su vinculación con la ciudad y su legado universal.

El poeta de Granada visitó Tarragona en dos ocasiones a lo largo del año 1935: primero con ocasión de las fiestas de Santa Tecla, en septiembre, y después por la estrena de una adaptación teatral suya. Se dice que, durante estas estancias, el autor se mostró cautivado por la historia y la iluminación de la ciudad hasta el punto que llegó a marcarle su vida literaria. El poeta sería asesinado menos de un año después por los soldados del bando franquista, justo iniciada la Guerra Civil española, por su afinidad al Frente Popular y por ser abiertamente homosexual.

El acto más destacado de esta conmemoración será la construcción de un monumento dedicado al poeta y a su extensa obra literaria, concretamente en la plaza que lleva su nombre, en el barrio de Torreforta. Desde el Ayuntamiento de Tarragona no han marcado ninguna fecha definitiva pero apuntan que el proyecto podría estar listo para finales de este año.

Actividades del programa

Para recordar esta efeméride, el Ayuntamiento de Tarragona y varias entidades académicas y culturales han impulsado un ciclo de actividades que ofrece una mirada profunda, creativa y educativa a la figura de Lorca. La concejal de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos, ha hablado de un programa “transversal, hecho con la colaboración de diferentes departamentos y entidades; de una gran calidad y aprecio”. Y ha querido hacer referencia a que “Lorca es más que un poeta o que un poeta que visitó nuestra ciudad y se maravilló, él es un ejemplo de que la vida es cultura, que la cultura es esencial en nuestras vidas”.

El programa se iniciará este próximo martes, 9 de septiembre, con la estrena del documental 'Roma pura. Lorca a Tarragona (1935), un trabajo audiovisual que recrea las visitas del poeta a la ciudad así como la fascinación de la capital despertó en Lorca. El acto está previsto este martes a las 19 horas, en el Teatre Tarragona.

El programa de actos contará con la exposición 'Federico García Lorca i Tarragona (1935-1936)', que será itinerante en varios centros cívicos de la ciudad, desde octubre a enero; y la presentación de varios libros en torno a su obra. También se llevarán a cabo varios clubes de lectura, algunos espectáculos con obras del autor de Granada y un ciclo de conferencias organizado por el grupo de investigación GRLMC y el Departamento de Filologías Románicas de la URV.

La visita en la ciudad dentro de su biografía

Lorca visitó Tarragona por primera vez en septiembre de 1935 durante las fiestas de Santa Tecla, y volvió el 13 de noviembre para asistir al estreno de 'La dama boba', una adaptación suya de la obra de Lope de Vega. Durante estas estancias, el autor se mostró cautivado por la romanidad y la luz de la ciudad, así como por su cultura popular, explican desde el Ayuntamiento de Tarragona.

Federico García Lorca fue asesinado pocos meses después de su estancia a Tarragona, el 18 de agosto de 1936, y enterrado en una fosa común. Su muerte, a manos del bando franquista, se convirtió en símbolo de la represión contra los intelectuales, la libertad artística y el pensamiento progresista. Solo cuatro meses después del asesinato, en Tarragona se estrenaba su obra 'Bodas de Sangre'. "Con este programa, Tarragona reivindica la memoria de uno de los grandes creadores del siglo XX, recordando su trágico destino y celebrando su conexión con la ciudad", ha explicado Ramos.