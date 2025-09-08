Trenes
Una incidencia corta la circulación de la línea R15 de Rodalies entre Reus y Móra la Nova
La avería afecta a la conexión ferroviaria entre la capital del Baix Camp y Zaragoza
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
Desde primera hora de este lunes la circulación de la línea R15 de Rodalies se está viendo afectada por una incidencia en un convoy de pasajeros. Poco después de las 8:00 horas, Renfe ha informado de la incidencia, apuntando que el origen es un problema de un tren con el sistema de electrificación de la vía, por lo que se ha interrumpido la circulación entre Reus y Móra la Nova.
El tren se ha visto afectado concretamente entre las estaciones de Marçà-Falset y Els Guiamets, esta última sin servicio desde hace unos meses. Desde Adif informan que se trata de una avería en el pantógrafo, en la catenaria de la vía, y que se está viendo afectada toda la circulación de trenes entre Reus y Zaragoza. Aseguran que personal de la operadora está trabajando en la resolución de la incidencia lo antes posible.
Ante la alteración del servicio, Renfe ha indicado que está gestionando la opción de ofrecer un servicio alternativo por carretera para los usuarios afectados, hasta la reanudación del servicio, mientras que se recomienda a los viajeros consultar el estado de la circulación antes de emprender su trayecto.
- Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
- La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja 53 personas heridas, dos de ellas graves
- Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
- La Guardia Civil vuelve a detener al presunto estafador de las furgonetas camperizadas
- ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España