Una incidencia corta la circulación de la línea R15 de Rodalies entre Reus y Móra la Nova

Desde primera hora de este lunes la circulación de la línea R15 de Rodalies se está viendo afectada por una incidencia en un convoy de pasajeros. Poco después de las 8:00 horas, Renfe ha informado de la incidencia, apuntando que el origen es un problema de un tren con el sistema de electrificación de la vía, por lo que se ha interrumpido la circulación entre Reus y Móra la Nova.

El tren se ha visto afectado concretamente entre las estaciones de Marçà-Falset y Els Guiamets, esta última sin servicio desde hace unos meses. Desde Adif informan que se trata de una avería en el pantógrafo, en la catenaria de la vía, y que se está viendo afectada toda la circulación de trenes entre Reus y Zaragoza. Aseguran que personal de la operadora está trabajando en la resolución de la incidencia lo antes posible.

Ante la alteración del servicio, Renfe ha indicado que está gestionando la opción de ofrecer un servicio alternativo por carretera para los usuarios afectados, hasta la reanudación del servicio, mientras que se recomienda a los viajeros consultar el estado de la circulación antes de emprender su trayecto.