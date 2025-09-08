Tiempo
Catalunya, en alerta naranja por lluvias entre 30 y 60 litros/hora que afectarán especialmente a Tarragona
EFEEFE
La Agencia EFE, cuarta agencia del mundo y primera en español, es una empresa pública que presta un servicio público esencial: proveer de información rigurosa, mayoritariamente en español, en todo el mundo. Produce tres millones de noticias en diversos formatos para sus más de 2.000 clientes.
Catalunya se encuentra este lunes en alerta naranja (riesgo importante) por tormentas y por fuertes lluvias que acumularán entre 30 y 60 litros en una hora y que en el caso de Tarragona pueden llega a 120 litros en 3-6 horas, informa la Aemet en su página web.
Aragón y la Comunidad Valenciana han activado también el avisa naranja por lluvias.
En Catalunya, la alerta naranja está activada en todas las provincias por acumulaciones que oscilarán entre 30 y 60 litros por metro cuadrado en una hora.
Según la Aemet, en Tarragona hay probabilidades de hasta 120 litros por metro cuadrado en 3-6 horas.
Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales.
- Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
- La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
- Los inquilinos tienen derecho a permanecer hasta 7 años en la vivienda aunque el casero no renueve
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- La Guardia Civil vuelve a detener al presunto estafador de las furgonetas camperizadas
- El metro de Barcelona abre por primera vez al público las estaciones fantasma de Correos y Gaudí
- Ábalos pide que su exmujer declare en el Supremo por su aparición en un programa de televisión y luego rectifica
- Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes