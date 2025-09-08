Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tiempo

Catalunya, en alerta naranja por lluvias entre 30 y 60 litros/hora que afectarán especialmente a Tarragona

Barcelona 23/07/2025 Barcelona. Día de lluvia en Barcelona: centro, temporal, paraguas. . AUTOR: MANU MITRU

Barcelona 23/07/2025 Barcelona. Día de lluvia en Barcelona: centro, temporal, paraguas. . AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

EFE

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Catalunya se encuentra este lunes en alerta naranja (riesgo importante) por tormentas y por fuertes lluvias que acumularán entre 30 y 60 litros en una hora y que en el caso de Tarragona pueden llega a 120 litros en 3-6 horas, informa la Aemet en su página web.

Aragón y la Comunidad Valenciana han activado también el avisa naranja por lluvias.

En Catalunya, la alerta naranja está activada en todas las provincias por acumulaciones que oscilarán entre 30 y 60 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la Aemet, en Tarragona hay probabilidades de hasta 120 litros por metro cuadrado en 3-6 horas.

Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
  2. La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
  3. Los inquilinos tienen derecho a permanecer hasta 7 años en la vivienda aunque el casero no renueve
  4. Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
  5. La Guardia Civil vuelve a detener al presunto estafador de las furgonetas camperizadas
  6. El metro de Barcelona abre por primera vez al público las estaciones fantasma de Correos y Gaudí
  7. Ábalos pide que su exmujer declare en el Supremo por su aparición en un programa de televisión y luego rectifica
  8. Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes

Catalunya, en alerta naranja por lluvias entre 30 y 60 litros/hora que afectarán especialmente a Tarragona

Catalunya, en alerta naranja por lluvias entre 30 y 60 litros/hora que afectarán especialmente a Tarragona

Sánchez comparece a las 9.00 horas en Moncloa para anunciar medidas "contra el genocidio en Gaza"

Sánchez comparece a las 9.00 horas en Moncloa para anunciar medidas "contra el genocidio en Gaza"

Santos Cerdán reclama su puesta en libertad porque se le imputó para "influir en la acción del Gobierno"

Santos Cerdán reclama su puesta en libertad porque se le imputó para "influir en la acción del Gobierno"

El partido de Milei sufre una dura derrota en la provincia de Buenos Aires

El partido de Milei sufre una dura derrota en la provincia de Buenos Aires

Menú del día: Mesón Solsona, reencuentros felices en el Eixample

Menú del día: Mesón Solsona, reencuentros felices en el Eixample

Madrid desayuna a la mexicana: dónde tomar conchas, chilaquiles o café de olla

Madrid desayuna a la mexicana: dónde tomar conchas, chilaquiles o café de olla

El restaurante donde hoy invitan gratis a cenar a las Nurias (y otras noticias gastro)

El restaurante donde hoy invitan gratis a cenar a las Nurias (y otras noticias gastro)

La línea 4 del metro de Barcelona recupera la normalidad tras las obras con la 'vuelta al cole'

La línea 4 del metro de Barcelona recupera la normalidad tras las obras con la 'vuelta al cole'