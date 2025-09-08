Catalunya, en alerta naranja por lluvias entre 30 y 60 litros/hora que afectarán especialmente a Tarragona

Catalunya se encuentra este lunes en alerta naranja (riesgo importante) por tormentas y por fuertes lluvias que acumularán entre 30 y 60 litros en una hora y que en el caso de Tarragona pueden llega a 120 litros en 3-6 horas, informa la Aemet en su página web.

Aragón y la Comunidad Valenciana han activado también el avisa naranja por lluvias.

En Catalunya, la alerta naranja está activada en todas las provincias por acumulaciones que oscilarán entre 30 y 60 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la Aemet, en Tarragona hay probabilidades de hasta 120 litros por metro cuadrado en 3-6 horas.

Con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales.