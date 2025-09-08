El Ayuntamiento de Tarragona contrató a detectives privados para investigar un caso de absentismo laboral en la empresa municipal de transportes

El Ayuntamiento de Tarragona ha admitido haber recurrido a la contratación de detectives privados para investigar un posible caso de absentismo laboral dentro de la empresa municipal de trasportes. Lo ha reconocido este lunes con la emisión de un comunicado en el que ha situado "la garantía del correcto funcionamiento de la organización y una gestión eficiente de los recursos humanos" como objetivos principales de la práctica. También según el texto, el consistorio asegura que el comité de empresa de la empresa pública estaba "al corriente" de la contratación, a diferencia del Consejo de Administración al que no se le había informado.

Según ha avanzado el Diari de Tarragona y ha confirmado EL PERIÓDICO de fuentes municipales, se trata de un solo caso en el que la Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT), sospechaba que un trabajador, que se encontraba con una baja laboral, estaría prestando servicios a otra empresa. El consistorio no ha desvelado cuál es esta segunda empresa, el nombre del bufete de detectives privados ni si la investigación continúa activa a día de hoy. Estas fuentes también aseguran que se trata de una "decisión técnica, y no política".

Sin embargo, las mismas fuentes del Ayuntamiento apuntan que se trata de una práctica habitual en otras administraciones para tratar de resolver casos y rechazan la calificación de "espionaje", aunque en algunas ocasiones, la contratación de detectives privados podría ser para la investigación de posibles irregularidades. El comunicado asegura algo parecido: "En determinados casos, y siempre dentro del marco legal vigente, la empresa puede recorrer a profesionales externos para verificar situaciones específicas que puedan afectar a la dinámica habitual del servicio. Esta actuación se realiza con el máximo respeto y proporcionalidad". El Ayuntamiento de Tarragona, por el momento, ha señalado que "no se sabe, no se tiene constancia" de que se haya recurrido anteriormente a los servicios de un bufete privado de abogados.

En el comunicado difundido, el consistorio reconoce estas "medidas de seguimiento y verificación destinadas a reforzar el cumplimiento de las obligaciones laborales" de la EMT, y que ello responde "a la necesidad de asegurar una equidad en el trato entre todo el personal". El texto sitúa la contratación de los detectives privados en el pasado mes de julio y que se trataría de un contrato menor, razón por la cual no requiere un proceso de licitación como un concurso público. El Ayuntamiento asegura que "publica todos los contratos menores trimestralmente" y que también lo hará con este contrato "durante el mes de septiembre, tal como estaba previsto".

Debido a que el Ayuntamiento no responde sobre si la investigación continúa abierta o no, tampoco señala el importe de dicho contrato menor. En España, la Ley de Contratos del Sector Público cifra en 15.000 euros, sin IVA, el máximo permitido por un contrato por prestación de suministro o de servicios.

ERC critica la falta de transparencia

En el mismo comunicado publicado, el Ayuntamiento de Tarragona asegura que el comité de empresa está al corriente de la contratación, a diferencia del Consejo de Administración de la EMT, formado por representantes de los partidos políticos con presencia en el pleno municipal. Las fuentes municipales señalan a este medio que el Consejo de Administración serán informados en la próxima reunión, prevista para finales de este mismo mes de septiembre.

El caso de la contratación de un bufete de detectives privados ha saltado a la palestra pública a raíz de denuncia del medio digital Porta Enrere, donde se destapó el caso del seguimiento de la EMT. El Gobierno municipal desmiente "categóricamente las acusaciones de las supuestas prácticas de espionaje" y no descarta emprender "las acciones legales pertinentes contra cualquier grupo político, ente o persona que les acuse de lo que no se ha hecho".

Este es un mensaje para el principal partido de la oposición en Tarragona, ERC, que este lunes por la mañana ha realizado una comparecencia pública donde la portavoz municipal, Maria Roig, ha tildado estos métodos de "autoritarios" y de poco transparentes. Roig ha criticado que esta decisión no hubiera llegado antes al Consejo de Administración de la EMT, y ha puesto en duda que "una empresa pública pueda necesitar este tipo de servicio". ERC ha exigido explicaciones por escrito al alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y a la concejal de Limpieza, Sonia Orts.