La segunda biblioteca estatal más grande de Catalunya estará en Tarragona: el Ministerio de Cultura invertirá 20 millones

Tarragona tendrá la segunda biblioteca del Estado más grande de Catalunya después del traslado a la antigua fábrica de la Tabacalera. El futuro equipamiento público, de unos 10.000 metros cuadrados de superficie, será solo superado por la biblioteca que está proyectada actualmente en Barcelona, y contará con una inversión de unos 20 millones de euros, aproximadamente, aportados por el Ministerio de Cultura.

Este pasado lunes el gobierno español anunció su intención definitiva de ubicar la futura Biblioteca Pública de Tarragona en la Tabacalera, atendiendo a la petición que el Ayuntamiento de Tarragona había abanderado desde hacía años y en virtud de un pacto con Junts. Dos días más tarde, con la presencia del ministro de Cultura en Tarragona, Ernest Urtasun, por la presentación del consorcio del patrimonio romano, se desveló la inversión prevista para el traslado del equipamiento. Fuentes del Ministerio aseguran a EL PERIÓDICO que la cifra de 20 millones de euros es "orientativa" y "mínima", ya que por ahora no se han realizado los estudios necesarios para concretarla más.

Las concreciones sobre este proyecto son pocas. Este pasado jueves se reunió la comisión interadministrativa con los organismos responsables del traslado: el Ayuntamiento de Tarragona, propietario de la Tabacalera; la Generalitat de Catalunya, propietaria del actual edificio de la calle Fortuny y del sistema bibliotecario catalán; y el Ministerio de Cultura, encargado de la biblioteca pública. La comisión confirmó las previsiones de destinar cerca de 10.000 metros cuadrados de la Tabacalera para el nuevo equipamiento, aunque no está confirmado el espacio ni la ubicación definitiva.

Ahora el Ministerio está a la espera del Ayuntamiento, que deberá iniciar los trámites para la cesión del espacio escogido en la antigua fábrica de tabacos, que también acogerá instalaciones de la Universitat Rovira i Virgili, la sede del Institut Català d'Arqueologia Clàssica y, posiblemente, el Conservatorio de la Diputació de Tarragona. Las mismas fuentes del Ministerio reconocen "la buena disposición y el interés de todas las partes" para llevar a cabo la cesión y el traslado.

Un equipamiento cultural "de referencia"

Los 20 millones de euros son una cifra mínima pero ya confirmada para el traslado. Con los futuros planes se concretará más, y seguramente acabe siendo una cifra superior, pero esta inversión del Ministerio garantizará, por lo menos, la licitación de las obras, la adecuación de las instalaciones de la Tabacalera y el proceso de traslado desde la actual ubicación en el centro de la ciudad.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, definía a la futura Biblioteca Pública de Tarragona como "un equipamiento cultural de referencia, integrado en un espacio de crecimiento urbano y compartido con otras instituciones culturales". "Las bibliotecas son auténticos palacios del pueblo: espacios abiertos, democráticos y de conocimiento compartido; y la de Tarragona será uno de los equipamientos más potentes de la ciudad", dice Urtasun, que asegura estar "satisfecho" de haber podido "desbloquear" el proyecto antes del ecuador del mandato.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Tarragona se muestran contentos tanto con la decisión de la Tabacalera como el anuncio de la inversión estatal, y señalan que la biblioteca era "una deuda pendiente" con la ciudad desde hacía muchos años.

La segunda mayor de Catalunya

Con cerca de 10.000 metros cuadrados, la de Tarragona será la segunda biblioteca del Estado más grande de Catalunya, solo por detrás de la Biblioteca Pública Provincial de Barcelona, todavía por construir. La de la capital catalana se licitó en diciembre de 2024 y tiene el inicio de las obras previsto para este año. La inversión del Ministerio de Cultura es de 82 millones de euros, que incluye la construcción desde cero del futuro equipamiento.

De este modo, Tarragona pasará a tener un gran equipamiento de la lectura en un espacio, la Tabacalera, que cada vez va ganando más proyectos confirmados. A estos hay que añadir la Biblioteca Pública municipal Pepita Ferrer de Torreforta y la sala de lectura de Sant Pere i Sant Pau.