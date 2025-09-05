Licitadas las obras de restauración ambiental de un tramo del camino de ronda de Tarragona por 190.000 euros

El Ayuntamiento de Tarragona ha sacado a licitación las obras para la restauración ambiental del camino de ronda GR-92. En concreto, la parte comprendida entre el Fortí de la Reina y el parque de los Cossis. Concretamente, esta actuación pretende arreglar el camino de ronda, en un tramo donde la continuidad por los peatones es complicada ahora mismo. De este modo se podrá ir de la playa de Miracle y la Arrabassada de una forma más segura.

Los principales trabajos a realizar consistirán en el escombro de estructuras obsoletas en la zona, la eliminación de pies existentes caídos, la retirada de vegetación arbustiva densa, la eliminación de plantas exóticas invasoras, la delimitación de partes del camino con valla de madera, la instalación de escaleras o plataformas de madera y pasamanos, un mirador panorámico y finalmente la señalización del camino y la plantación de herbáceas y arbustivas en masa.

La redacción del proyecto ejecutivo, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud se adjudicó a la empresa Casa dels Ocells.

La duración estimada de los trabajos es de 4 meses, y el presupuesto asciende a 189.333,47 euros, IVA incluido. La intervención forma parte del proyecto entre azul y verde del plan de sostenibilidad turística en destino 2022 (PSTD) del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europa con Fondo Next GenerationEU.